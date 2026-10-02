Los Dodgers esperan a Ohtani en los playoffs para conquistar el tricampeonato

Los Dodgers de Los Ángeles confían en que su superestrella Shohei Ohtani recupere pronto la plenitud física mientras se aprestan a enfrentar a los Bravos de Atlanta en la Serie Divisional de la Liga Nacional, y con la mira puesta en su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

El cuatro veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas, que terminó la temporada regular lesionado con molestias persistentes en la rodilla izquierda y el bíceps derecho, se ha beneficiado de cinco días de descanso para los Dodgers.

La novena angelina, que alcanzó las 100 victorias, quedó exenta de jugar la primera ronda de la postemporada.

"Confío en que verán la mejor versión de Shohei de los últimos dos meses", afirmó el mánager Dave Roberts.

"Sé que el listón no está muy alto dada su lesión, pero creo que está tan sano como no lo había estado en bastante tiempo. "Cada día, según el cuerpo médico, mejora... será una amenaza en la alineación".

Los Dodgers quieren lograr el primer tricampeonato de la Serie Mundial desde que los Yankees de Nueva York ganaron el título en 1998, 1999 y 2000.

Se espera que este sábado Tarik Skubal sea el lanzador abridor del primer partido de la serie al mejor de cinco contra los Bravos.

- Los retadores se preparan -

Los Cerveceros de Milwaukee, primeros cabezas de serie de la Liga Nacional tras ganar 103 partidos en la temporada regular, se enfrentarán a los Padres de San Diego.

En la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay (primeros cabezas de serie) se medirán ante los Yankees, mientras los Guardianes de Cleveland (segundos) se enfrentarán a los Medias Blancas de Chicago.

La franquicia chicagüense contó con el apoyo del papa León XIV, seguidor de toda la vida del equipo, durante su victoria en la serie de comodines contra los Astros de Houston.

Los Bravos superaron a los Filis de Filadelfia por 2-1 en la serie de comodines al mejor de tres, asegurándose así su sexto enfrentamiento de postemporada contra los Dodgers.

Atlanta se ha visto impulsado por el dominio en el montículo de Chris Sale y el resurgimiento de Tyler Mahle, mientras que los Dodgers, aun sin poder contar con Ohtani como lanzador, poseen una rotación formidable que incluye a Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow, además de Skubal.

"Todo el mundo sabe que los Dodgers son una potencia, pero jugamos bien contra ellos este año", comentó el mánager de los Bravos, Walt Weiss.

El coach trabajaba a contrarreloj para definir su plantilla mientras el equipo viajaba a Los Ángeles tras vencer a Filadelfia 6x2 el jueves y asegurar la serie.

"Eso no tiene tanto peso. Una vez que empiezan los playoffs, todos parten de cero".

"Los Dodgers están más sanos ahora que cuando los vimos", destacó Weiss.

- Unos Padres rebosantes de confianza -

Los Brewers terminaron con el mejor récord del béisbol por segundo año consecutivo y, tras quedarse a las puertas de la Serie Mundial en cada una de sus últimas nueve apariciones en los playoffs, están decididos a capitalizar el éxito cosechado durante la temporada regular.

Sin embargo, se enfrentarán a un equipo en plena racha ganadora: los Padres, que aseguraron su puesto en la postemporada con un registro de 16-5 en septiembre y barrieron a los Chicago Cubs (2-0) en la serie de comodines.

"Están jugando muy bien y tienen muchísimo talento; es un equipo rebosante de talento y confianza en este momento que cuenta, como todos sabemos, con el mejor bullpen del béisbol y con verdaderas megaestrellas en su alineación", comentó el mánager de los Brewers, Pat Murphy, sobre los Padres.

Los Brewers confiarán la apertura del primer partido al lanzador Jacob Misiorowski, de 24 años, conocido por sus envíos a gran velocidad.

La incertidumbre rodeaba a los Yankees en su viaje a Tampa Bay tras eliminar a los Boston Red Sox en la ronda de comodines, a pesar de la ausencia de su estrella lesionada, Aaron Judge.

La participación de Judge en la serie divisional estaba en duda apenas un día antes del primer partido del sábado; no obstante, el mánager de los Rays, Kevin Cash, señaló que Nueva York representaba una amenaza ofensiva considerable incluso sin él.

"Es increíblemente impresionante el éxito ofensivo que han logrado teniendo la baja del mejor bateador de nuestro deporte", afirmó Cash.