Los dos McLaren, descalificados en el Gran Premio de Las Vegas de F1 (comisarios)

Los dos pilotos de McLaren, el británico Lando Norris, líder destacado del Mundial, y el australiano Oscar Piatri, fueron descalificados en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 por irregularidades en sus monoplazas, anunciaron este domingo los comisarios de la carrera.

Esta decisión añade suspense al esprint final del campeonato, ya que el neerlandés Max Verstappen, ganador del GP de Las Vegas, se mete en la lucha por el título de pilotos, al quedar a 24 puntos de Norris con 58 por disputar en las dos últimas carreras.

Norris había dado un gran paso hacia el título al haber acabado en el segundo puesto, mientras que Piastri finalizó en la cuarta posición, enterrando casi definitivamente sus opciones de luchar por el Mundial.

Pese a la sanción, Norris podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana en Catar si logra dos puntos más que Verstappen y Piastri en la carrera que se disputará el domingo.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera "los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm", por lo que ambos pilotos fueron descalificados.

La instancia mundial que rige el automovilismo precisó que "la infracción fue no intencional y que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones" por parte de McLaren.

De hecho, la FIA recordó que la escudería británica no es la primera en haber infringido este año las normas de los bloques de patín esta temporada: "Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg también (fueron) descalificados de los Grandes Premios de China y Baréin por incumplimientos similares".