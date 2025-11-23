Juan Arias destaca el impacto nacional del triunfo rumbo al Mundial 2026

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), destacó que el reciente triunfo de la Selección Nacional continúa despertando orgullo y unión en todo el país. “Han pasado varios días desde aquel martes que estremeció a Panamá y encendió la emoción colectiva, la clasificación rumbo al Mundial 2026. Este logro, que aún se comenta en cada rincón del país, no es menor; representa un hito deportivo y un símbolo de identidad nacional”.

Arias señaló que “esta victoria confirma algo, que Panamá ha demostrado una y otra vez, que lo tiene todo. Además, afirmó que el talento, la disciplina, el corazón y la capacidad de levantarse ante la adversidad fueron determinantes para alcanzar este nuevo paso mundialista. “Lo ocurrido en la cancha no fue producto del azar, sino el resultado de años de trabajo, aprendizaje, caídas dolorosas y recuperaciones que fortalecieron al equipo”.

No obstante, destacó que “lo más poderoso no se vivió únicamente en el estadio, sino en las calles, barrios y hogares de todo el país. Por un momento, los panameños dejaron de lado la crítica destructiva y el pesimismo para apostar por lo propio. Cuando eso ocurre, el país cambia, y cambia para bien”, subrayó.

Desde la CCIAP, Arias celebró este triunfo porque demuestra que el espíritu de equipo funciona. Así como la selección avanzó unida, afirmó que Panamá también puede avanzar si trabaja coordinadamente, respeta los procesos y confía en su potencial. “Este logro llega en un momento clave, cuando el país necesita recordar su fuerza”, añadió.

Asimismo, resaltó que, “si como nación se canaliza la energía en construir y avanzar juntos, Panamá puede llegar tan lejos como la selección o incluso más. A casi una semana de aquel martes que sacudió al país, el entusiasmo se mantiene, pero también las reflexiones”.

Finalmente, Arias recordó que la mayor enseñanza de este triunfo es clara, “cuando Panamá se une, Panamá gana”. Agregó que “el país cuenta con talento competitivo, una juventud incansable, una población trabajadora y una identidad única que lo conecta con el mundo”. No nos falta capacidad, nos falta unirnos más seguido y apoyar lo nuestro. Porque cuando Panamá se une y pone lo mejor de sí, no hay duda: podemos llegar tan lejos como queramos”.