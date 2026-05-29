Los equipos de la NBA aprueban nuevas medidas contra el tanking

Los dueños de los equipos de la NBA dieron este jueves la luz verde a unas nuevas reglas para combatir el "tanking", como se conocen las prácticas que toman algunas franquicias para socavar sus opciones de victoria.

Los equipos que aplican estas medidas, que incluyen sentar a sus mejores jugadores estando sanos, intentan terminar en los últimos lugares de la clasificación para mejorar sus opciones en la lotería del Draft, que ordena el acceso a la elección de los mayores talentos jóvenes a nivel global.

El pasado febrero, el comisionado de la NBA, Adam Silver, advirtió que tomarían todas las medidas al alcance para frenar el tanking, que estuvo más extendido que nunca en la pasada temporada regular, dañando la integridad de la competición y el interés de los aficionados.

Este jueves, la junta de propietarios aprobó la propuesta de un nuevo sistema de lotería del Draft "diseñado para eliminar los incentivos de los equipos para priorizar su posición en el Draft por encima de ganar partidos", informó la NBA en un comunicado.

El sistema, bautizado como "lotería 3-2-1", amplía el número de equipos participantes en el sorteo de 14 a 16.

La mayor novedad es que se penaliza a los tres equipos que concluyan en los últimos lugares de la fase regular, que hasta ahora eran los que tenían más posibilidades de acceder al primer lugar de elección en el Draft.

Estos equipos tendrán una bola menos en el sorteo respecto al resto de rivales que no hayan clasificado a playoffs o al repechaje (play in), que tendrán tres.

Los equipos eliminados en los últimos cruces del play in dispondrán de una sola bola.

De esta forma, los tres peores equipos de la clasificación pasarán a tener el 5,4% de opciones de acceder al primer lugar del Draft, por el 8,1% del resto de rivales que no hayan clasificado al play in.

Este cambio supone una novedad en los Drafts de las ligas deportivas estadounidenses, cuya filosofía es la de mantener el equilibrio competitivo ayudando a los peores equipos a reclutar a las mejores promesas.

Para desincentivar los largos procesos de reconstrucción, ningún equipo dispondrá a partir de ahora de la primera elección del Draft durante dos años seguidos ni una del top-5 tres veces consecutivas.

Este sistema se aplicará como mínimo desde el Draft de 2027 hasta el de 2029.