Los gimnasio en casa: apps que transforman el fitness

El uso de aplicaciones para ejercitarse en casa se ha convertido en una alternativa cada vez más popular, especialmente tras cambios en los hábitos de vida y el acceso masivo a la tecnología. En Panamá, esta tendencia también ha ido en aumento, impulsada por la comodidad, el ahorro de tiempo y la posibilidad de entrenar sin necesidad de asistir a un gimnasio.

Diversas plataformas digitales ofrecen rutinas adaptadas a distintos niveles, desde principiantes hasta usuarios avanzados. Entre las más conocidas se encuentra Nike Training Club, que brinda más de 190 entrenamientos gratuitos con sesiones que van desde cinco hasta 60 minutos, enfocados en fuerza, resistencia, yoga y movilidad. Otra opción destacada es FitOn, que incluye clases guiadas de HIIT, pilates y cardio, además de planes personalizados y contenido motivacional.

En el contexto panameño, el interés por este tipo de herramientas digitales ha ido en crecimiento. Datos recientes reflejan que aplicaciones de salud y fitness como “Home Workout”, Samsung Health y MyFitnessPal se encuentran entre las más utilizadas o en tendencia dentro del país. Esto evidencia un cambio en la forma en que las personas gestionan su bienestar, apostando por soluciones tecnológicas accesibles desde el hogar.

Además, en Panamá han surgido iniciativas locales como Proyecto Fitness Panamá, orientadas a integrar servicios de gimnasios y rutinas, lo que demuestra el interés del mercado nacional en digitalizar la actividad física.