$!Los gladiadores por un cupo para el Mundial 2026

El listado de jugadores convocados para los dos primeros partidos del grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial 2026 fue revelado. La novedad fue la integración de Everardo Rose, jugador del Plaza Amador; el regreso de Yoel Bárcenas y la ausencia de Azarías Londoño y Eduardo Guerrero.

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Mayor de Panamá, reveló que el listado se elaboró por lo que vio en la Copa de Oro. “He tomado una decisión un poco más personal, pero al mismo tiempo futbolística. Hay cosas que yo pido, que quiero que se cumplan, y el que no me lo cumple; hay otros que están apretando para entrar. Va a ser difícil”, dijo.

Panamá afrontará sus encuentros el próximo jueves 4 de septiembre como visitante ante Surinam y luego el lunes 8 de septiembre frente a Guatemala en casa, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la Federación de Fútbol ha anunciado un “sold out” en la boletería.

“Es muy importante sentir el calor y el apoyo que siempre nos muestran en casa, los que han viajado afuera. Para nosotros, son el jugador número 12 a la hora del partido y tenemos que responder a este apoyo de la afición de la mejor manera, intentando ganar”, dijo Christiansen.

El onceno nacional iniciará su concentración este sábado 30 de agosto en un hotel de la localidad. El primer día de entrenamiento está programado para este domingo 31 de agosto en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, y la selección estaría viajando a Surinam en un vuelo chárter el 2 de septiembre al mediodía.

Los jugadores convocados que militan fuera del país se unirán a la concentración a más tardar el lunes por la noche, según informó el entrenador.