Los grandes ausentes del Mundial de Tokio

La velocista estadounidense Gabby Thomas, la estrella neerlandesa del fondo Sifan Hassan o el campeón olímpico ecuatoriano de marcha Daniel Pintado: el Mundial de atletismo de Tokio, que arranca el sábado, reúne a grandes pesos pesados pero también tiene ausencias destacadas.

. Gabby Thomas: una lesión inoportuna

Una de las estrellas de los Juegos Olímpicos de París 2024 con sus tres oros (200 m, 4x100 m, 4x400 m), la estadounidense Gabby Thomas, se pierde la cita japonesa por una lesión.

"Me he dado cuenta de que está bien ser humana y cuidarse", afirmó en un comunicado a principios de este mes.

El motivo, una problema de tendón de Aquiles que le ha ido provocando dolores desde mayo y que se agravó en el mes de julio.

"A veces hay que tener paciencia y tomar la mejor decisión pensando a largo plazo", se resignó.

. Sifan Hassan: prioridad Sídney

La neerlandesa Sifan Hassan, animadora en anteriores Mundiales con sus retos locos de multiplicar su presencia en distintas pruebas, no estará en Tokio.

La actual campeona olímpica de maratón y oro olímpico en Tokio en 2021 en 5.000 y 10.000 metros decidió no estar en este Mundial porque optó por estar en el maratón de Sídney (Australia), que este año se estrenó en la categoría máxima (World Marathon Majors), y donde fue la vencedora el pasado 31 de agosto.

"En dos o tres semanas ni siquiera sé si me habré recuperado. Apenas puedes caminar los días posteriores a un maratón. Fue una decisión difícil para mí porque nunca he faltado a ningún campeonato mundial", justificó Hassan a finales de agosto.

. Joshua Cheptegei: por motivos personales

El dos veces campeón olímpico ugandés Joshua Cheptegei, oro de 5.000 metros en los Juegos de Tokio en 2021 y de 10.000 metros en los de París en 2024, renunció por "motivos personales".

Los 10.000 metros quedan por lo tanto huérfanos del hombre que ganó esa prueba en los tres últimos Mundiales.

Por idéntico motivo se perderá esta cita otra gran esperanza de medalla para Uganda, Jacob Kiplimo, plusmarquista mundial de medio maratón (56 minutos y 42 segundos).

. Daniel Pintado: una operación de cadera

Ecuador echará especialmente de menos a Daniel Pintado, su campeón olímpico de 20 kilómetros marcha en París 2024.

Un problema de cadera le hizo pasar por quirófano en abril en Barcelona, en España, y le obligó a una carrera contrarreloj con el objetivo de estar en Tokio, algo a lo que finalmente renunció para no arriesgarse a una recaída.

"Cuando se operó, ya sabíamos que el riesgo de no llegar al campeonato del mundo existía. No queríamos tomar riesgos exagerados y por eso decidimos que no viniera. Tenemos que hacerlo retornar de una forma segura", explicó a la AFP en Tokio su entrenador, el también ecuatoriano Andrés Chocho.

La compañera de Pintado en la conquista de la plata olímpica de relevo mixto de marcha en París 2024, Glenda Morejón, tampoco está en este Mundial porque acaba de ser madre de la pequeña Victoria.

La marcha sudamericana echará de menos también a la colombiana Lorena Arenas, subcampeona olímpica de 20 km en 2021 y que renunció por un problema físico.

. Jasmine Camacho-Quinn: Puerto Rico sin su estrella

Jasmine Camacho-Quinn, principal figura del atletismo de Puerto Rico, no estará liderando a su isla en esta ocasión por una lesión en un pie que arrastra desde hace meses y que limitó mucho su actual temporada.

Camacho-Quinn ha sido una presencia habitual en los podios de las grandes citas en los 100 metros vallas, con oro en los Juegos de Tokio en 2021 y bronce en los de París en 2024, además de una plata mundial en 2023 y un bronce mundial en 2022.

. Nina Kennedy: la garrocha sin su reina

La australiana Nina Kennedy, vigente campeona mundial y olímpica en el salto con garrocha, es otra de las ausencias destacadas, en su caso por una distensión muscular.

El golpe anímico fue fuerte para ella porque había conseguido recuperarse de una operación en el tendón de la corva y había sido incluida finalmente en la lista de Australia, antes de verse obligada a renunciar.

"El deporte puede ser brutal. Pero las lesiones son solo parte del camino", lamentó.