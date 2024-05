Los hermanos Abe, listos para repetir el doblete olímpico de judo en París-2024

La japonesa Uta Abe y su hermano Hifumi, campeones olímpicos de judo en Tokio en 2021, están listos a apoyarse mutuamente en los Juegos de París 2024 en su camino hacia el oro.

En la capital nipona, los Abe vivieron una increíble historia familiar, con el oro el mismo día de Hifumi, en categoría -66 kg, y de Uta, en categoría -52 kg.

"Si conseguimos avanzar en el torneo los dos, eso nos ayudará a apoyarnos mutuamente", explica Uta, de 23 años, que al igual que su hermano es también cuádruple campeona del mundo.

"Lo más importante es ganar (los combates) para llegar a la final", añadió durante una cita promocional organizada en Tokio por el Comité Olímpico Japonés.

Su hermano no oculta su ambición: "Mientras me prepare como lo hago habitualmente, estoy confiado, no hay ninguna razón para que sea derrotado".

"Sé que los dos trabajamos duro y que compartimos el mismo objetivo", explicó el judoka de 26 años.

"Cuando la veo trabajar y hacer tanto esfuerzo, eso me da fuerza y me anima a trabajar duro también", añadió.

En París, volverán a saltar a los tatamis el mismo día, el 28 de julio, con la final programada con 30 minutos de intervalo entre los hombres, a las 17H38 locales (15H38 GMT) y las mujeres, a las 18H09 (16H09 GMT).