Los hoteleros de EEUU están decepcionados por las reservas para el Mundial

A casi un mes del inicio del Mundial, las reservas de habitaciones no se encuentran a la altura de las expectativas de los hoteleros estadounidenses, advirtió la principal organización del sector.

"Varios factores han atenuado el entusiasmo inicial", lamentó la presidenta de la asociación hotelera AHLA, Rosanna Maietta, en la introducción de un informe consultado este martes por la AFP.

La organización encuestó a sus miembros en las 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos, de Nueva York a Los Ángeles, que albergarán partidos del Mundial, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio.

"Cerca del 80% de los encuestados afirma que las reservas de hotel están por debajo de las previsiones iniciales", señaló AHLA.

En Kansas City (centro), las reservas son incluso más bajas de lo habitual para los meses de junio y julio.

En Boston (noreste), Filadelfia (este), San Francisco (oeste) y Seattle (noroeste), "numerosos encuestados describen el torneo como un 'no acontecimiento'".

El informe considera que el ambiente general en torno al turismo en Estados Unidos, en particular las restricciones en la concesión de visados, está frenando a los aficionados extranjeros.

"Muchos (...) tienen la impresión de que no se les va a recibir con un trato de alfombra roja", señaló el reporte.

A todo ello se suman los costos del viaje a Estados Unidos, acentuados por la subida reciente del precio de la gasolina y de los billetes de avión.

La asociación hotelera también pone en la mira al propio organizador del Mundial, reprochando a la FIFA que reservara con antelación miles de habitaciones y luego las cancelara.

"Estas reservas habían influido en las previsiones de ingresos de los hoteles, en sus planes de contratación y en los preparativos" previos a la competición, lamentó la AHLA.

Para que el Mundial esté a la altura de todas sus promesas, defendió Maietta, "Estados Unidos y la FIFA deben velar por que los viajeros internacionales disfruten de una acogida cálida y de una estancia sin contratiempos".

Para la ejecutiva, "esto implica evitar cualquier aumento innecesario de los costos relacionados con los visados y el transporte en torno a los partidos, así como disuadir a las autoridades locales de imponer subidas de impuestos de última hora".