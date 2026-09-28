Los Knicks deben evitar la complacencia en defensa del título de NBA, dice Brunson

Jalen Brunson dijo este lunes que los campeones defensores de la NBA, los New York Knicks, no pueden caer en la complacencia en su intento por ganar el título en la nueva temporada.

Capitán y Jugador Más Valioso de las Finales de 2026, Brunson fue pieza vital del quinteto neoyorquino en la conquista de su primer título de la NBA desde 1973.

"No estar satisfechos es la gran lección de cara al futuro", dijo la estrella en el día de prensa del equipo, antes del inicio del campo de entrenamiento. "Solo tenemos que encontrar la manera de pasar página y seguir adelante".

Sin embargo, no será fácil después de una celebración de pretemporada como ninguna otra para un quinteto que luchó durante tanto tiempo para volver a la cima.

"Honrado y agradecido por todas las oportunidades que han surgido. Fue el verano más largo y más corto de la historia, pero valió totalmente la pena", dijo Brunson. "Es genial sentir esa energía y te hace desearlo aún más".

Brunson, de 30 años, recalcó que esta campaña será una búsqueda distinta, después de poner fin a la larga sequía de títulos de los Knicks.

"El año pasado afrontamos todo día a día", señaló. "Sabemos lo que se necesita, manteniendo la misma mentalidad para este camino. Es un nuevo camino. Es un camino diferente. El enfoque tiene que ser el mismo o incluso mejor".

Brunson promedió 28.4 puntos, 6.1 asistencias, 3.2 rebotes y 1.2 robos por partido en los playoffs, una carrera coronada por una victoria 4-1 en la serie final sobre los Spurs de San Antonio.

"Las primeras semanas de la temporada nos van a mostrar quiénes somos y dónde estamos", dijo el capitán. "No importa lo que estemos haciendo, jugando muy bien o muy mal, (lo clave es ver) cómo vamos a ser capaces de aprender", apuntó.

"Encontraremos la manera. Nos exigiremos mutuamente. Aprenderemos y seremos mejores", añadió.

El hombre grande de los Knicks, Karl-Anthony Towns, también tiene objetivos para la campaña 2026-27 que comienza el próximo mes.

"Para repetir, va a hacer falta un sentido aún mayor de disciplina y ejecución. Vamos a tener que ser incluso mejores de lo que mostramos en los playoffs", aseguró. "Todos somos conscientes de eso. Vamos a tener que llevar un nivel completamente nuevo a la mesa si esperamos tener una oportunidad de repetir".