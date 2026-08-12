Los Lakers serán vendidos por USD 12.500 millones, según ESPN

Los Angeles Lakers serán vendidos a Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y al inversor Joshua Kushner en una operación que tasa al emblemático equipo de la NBA en 12.500 millones de dólares, informó ESPN este miércoles.

La venta, a falta de confirmación oficial, supondría un precio récord para la poderosa liga de baloncesto norteamericana.

El negocio definitivo aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que puede llevar semanas, según la cadena de televisión estadounidense.

La transacción se produciría más de un año después de que el multimillonario Mark Walter adquiriera una participación mayoritaria en la franquicia californiana por 10.000 millones de dólares.

Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través del fondo Thrive Eternal, Joshua Kushner estuvo relacionado como potencial inversor en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA.

La iniciativa provocó un sismo en el mundo del fútbol y amenaza la reelección del presidente de la máxima autoridad del balompié, Gianni Infantino.

"Como aficionados de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo", dijeron Kushner e Iger en un comunicado a ESPN.

"Sentimos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre ese fundamento, competir al más alto nivel y servir a este equipo extraordinario, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", agregaron.

- Investigación federal -

La compra de Walter, anunciada en junio del año pasado, puso fin al reinado de 46 años de la familia Buss sobre los gigantes de la NBA.

Jeanie Buss había seguido desempeñándose como gobernadora de los Lakers después de que el club fuera vendido a Walter en una operación que amplió aún más la cartera deportiva de su holding TWG Global.

Las propiedades deportivas de la compañía incluyen a los Dodgers de Los Ángeles de las Grandes Ligas de béisbol y una participación en el Chelsea, club de fútbol de la Premier League inglesa.

TWG también es dueño del torneo de tenis Billie Jean King Cup y del equipo de Fórmula 1 Cadillac.

Sin embargo, Walter se encuentra actualmente bajo investigación federal por un posible fraude fiscal relacionado con sus negocios de seguros.

"Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida: una inversión extraordinaria, pero lo que llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera parte de la familia", dijo Walter en un comunicado.

"Estoy agradecido con Jeanie Buss, la familia Buss, los jugadores y el personal por acogerme en este capítulo", afirmó. "Los Lakers pertenecen a Los Ángeles, y tengo plena confianza en que lo mejor aún está por venir".

- Bienvenidas de Doncic y Magic -

Los Lakers han ganado 17 campeonatos de la NBA, solo por detrás de los Boston Celtics, que poseen uno más.

El equipo ha sido hogar de algunas de las mayores superestrellas de la liga, entre ellas Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y Earvin "Magic" Johnson, quien se pronunció en redes sociales sobre la transacción.

"Quiero felicitar a mi buen amigo Bob Iger y a Josh Kushner por la compra de Los Angeles Lakers", dijo la exfigura angelina.

"Aficionados de los Lakers, no podrían tener dos mejores propietarios. Conozco a Bob personalmente desde hace más de 40 años: siempre ha amado a los Lakers y al baloncesto, y va a traer los campeonatos de vuelta a Los Ángeles", agregó.

LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, fue el líder de la franquicia oro y púrpura en la última década y encabezó el camino al más reciente título en 2020.

Su reciente partida a los Philadelphia 76ers dejó el vestuario en manos de la superestrella eslovena Luka Doncic, que se felicitó por el inicio de esta nueva etapa en la franquicia.

"Ser un Laker lo significa todo para mí, y estoy emocionado por volver a la cancha y traer un campeonato a Los Ángeles", dijo Doncic en X.

"Me he acostumbrado a grandes cambios en estos últimos años, pero sé que, pase lo que pase, no hay límite para el potencial de esta franquicia icónica. Estoy deseando conocer a Josh y a Bob para que podamos empezar a trabajar juntos en construir algo especial en Los Ángeles", remarcó.