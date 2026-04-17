Los más rápidos cara a cara

Más de 85 pilotos, entre nacionales y extranjeros, se darán cita este sábado 18 de abril, en el Autódromo Panamá, en Capira, Panamá Oeste, para disputar la Primera Válida del Campeonato Nacional de Aceleración 2026. Hoy viernes será una jornada de prácticas clasificatorias, y el sábado, las puertas al público estarán abiertas desde las 4:00 p.m.

Las primeras rondas de carreras arrancan a las 5:00 p.m. Se prevé una pausa para la celebración de un ‘show’ de medio tiempo de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. con el tipiquero Alejandro Torres. Luego, se continúa con el cronograma que terminará en una premiación desde las 11:00 p.m.

Ya pasada las emociones en pista, el evento cerrará con un ‘after party’ con el artista urbano Robinho, que se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada. Alessandro Garrido, Gerente de Seguridad Deportiva de Autódromo Panamá, señaló que la carrera es la primera de tres fechas y esperan que todas sean nocturnas.

“Al público le encanta ese ambiente de noche, la comodidad del clima y la facilidad que se realiza sábado, donde ya la gente ha salido de sus trabajos y prácticamente a las 6:00 p.m. están todos en su sitio”. Los boletos de entrada se comercializan en Panatickets.com y autodromopanama.com. En el evento, Changan Auto Panamá hará el lanzamiento oficial del nuevo Sedán Alsvin Plus.