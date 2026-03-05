Los Paralímpicos de Invierno se abren con un boicot simbólico de Ucrania

Los Juegos Paralímpicos de Invierno festejan su 50º aniversario con su edición de Milán-Cortina, que arranca este viernes con una ceremonia de apertura en Verona que está marcada por el boicot liderado por Ucrania.

La decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de conceder seis invitaciones a deportistas rusos y a cuatro a bielorrusos, permitiéndoles participar en el evento con sus símbolos nacionales, generó indignación en Ucrania, cuatro años después de un ataque y una invasión que siguen en curso.

Por ello, Ucrania anunció que decidía boicotear la apertura, donde esos dos países desfilarán con sus banderas, algo que no ocurría en los últimos grandes eventos, cuando a los deportistas de ambos países sólo se les permitió formar parte de una delegación neutral, como ocurrió por ejemplo en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno.

El boicot de Ucrania se centra en esa ceremonia de apertura y el país sí que estará en la competición paralímpica, donde además consigue tradicionalmente muy buenos resultados.

El presidente de su Comité Paralímpico Ucraniano, Valery Sushkevich, dijo a la AFP el pasado mes que estaba "indignado" por la decisión del CPI, pero que sus deportistas estarían en el evento porque si no Vladimir Putin podría "reivindicar una victoria sobre los paralímpicos ucranianos".

Cuando se anunció en la segunda mitad de febrero la presencia de rusos y bielorrusos con sus símbolos, no solo Ucrania reaccionó con un anuncio de boicot.

También canceló su presencia en la ceremonia el comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), el maltés Glenn Micallef, y la República Checa se solidarizó desde el principio con Ucrania, renunciando igualmente a la apertura paralímpica.

A ellos se unieron luego Estonia, Finlandia, Letonia y Polonia.

- Recibimiento incierto -

El presidente del CPI, Andrew Parsons, afirmó que estaba "profundamente decepcionado" por ese boicot del acto.

El dirigente brasileño de 49 años deseó que la ceremonia "no sea politizada" y subrayó que "hay diferentes vías y espacios para expresarse".

Justificó la autorización a rusos y bielorrusos por la votación al respecto que hubo en la asamblea general de su organización.

El presidente del Comité Paralímpico Alemán, Hans-Jörg Michels, dijo a SID, filial de la AFP, que su organización no impondrá "una orden de silencio" a sus deportistas si desean protestar.

"Cada uno debe decidir por sí mismo sobre cómo desea expresar sus puntos de vista", defendió.

Existe por lo tanto expectación por saber si la ceremonia de apertura es escenario de algún tipo de gesto o protesta, y por ver cómo son recibidos por el público los deportistas rusos y bielorrusos en su desfile en el anfiteatro romano de la Arena de Verona.

- Tres sedes -

Para el CPI, la esperanza es que la magia de los Juegos termine imponiéndose sobre la política y que el foco se ponga en las historias humanas de superación que suelen acompañara este evento.

Los deportistas competirán en seis deportes diferentes, repartidos en tres sedes por el norte de Italia, del 6 al 15 de marzo.

El epicentro de estos Juegos Paralímpicos de Invierno será la exclusiva estación invernal de Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas, donde se disputará el curling en silla de ruedas, el paraesquí alpino y el parasnowboard.

En el Arena Santagiulia de Milán se jugará el torneo paralímpico de hockey sobre hielo, igual que en los recientes Juegos Olímpicos, mientras que para el parabiatlón y el paraesquí de fondo tienen como sede el Val di Fiemme.

- Estreno de El Salvador -

Entre las figuras a seguir en el evento se encuentra el parasnowboarder británico Davy Zyw, que se convertirá en el primer hombre con esclerosis lateral amiotrófica en competir en los Juegos Paralímpicos.

La doble campeona paralímpica de triatlón en los Juegos de verano Lauren Parker debutará en la versión invernal del evento representando a Australia en parabiatlón y paraesquí de fondo.

Por su parte, los paraesquiadores de fondo salvadoreños David Chávez y Jonathan Arias harán historia al convertirse en los primeros deportistas de su país en unos Juegos de Invierno, ya sean Olímpicos o Paralímpicos.