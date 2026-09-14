Los pilotos de F1 abogan por una modificación del trazado de Madring

Tras unas animadas sesiones de clasificación, el GP de España de F1 fue bastante aburrido este domingo en el nuevo circuito de Madring, por lo que los pilotos pidieron una modificación del trazado de cara al año que viene para favorecer los adelantamientos.

"Yo también casi me quedo dormido", bromeó el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) cuando un periodista le dijo en tono jocoso que varios colegas se habían quedado dormidos durante el Gran Premio.

El flamante Madring de la capital española dio lugar, en efecto, a una carrera soporífera cuyo único sobresalto fue un coche de seguridad virtual (VSC) que sorprendió al británico Lando Norris (McLaren), entonces en cabeza, y le facilitó la victoria al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

El circuito, que se presentaba por primera vez este año en el calendario de la F1, ofrece muy poco espacio para los adelantamientos y, en consecuencia, limita el espectáculo.

"Si intentas adelantar, hay un 80% de posibilidades de entrar en contacto con tu rival, así que eso no anima a intentar nada. Creo que hay que modificar algunas curvas para ofrecer más posibilidades de adelantamientos", consideró el italiano Antonelli.

Una opinión que comparte el británico Oliver Bearman (Haas): "Es divertido pilotar en este circuito a una vuelta, pero no es un trazado para pelear en una carrera".

El francés Pierre Gasly (Alpine), por su parte, abogó por modificar la chicane en la curva 5, al igual que el tailandés Alex Albon (Williams).

"Sólo harían falta dos o tres cambios para arreglar el problema, porque no es un mal circuito, es agradable pilotar aquí, pero como hemos visto, en carrera es bastante aburrido", concluyó.

Norris se mostró más crítico: "No es un gran trazado. Está bien para la clasificación, pero deberían eliminar las curvas 18 y 19, que son inútiles, para tener una recta más larga que daría posibilidades de adelantar y disfrutar más de la carrera".

El Gran Premio fue, en cambio, un éxito de público, con la presencia de 353.000 espectadores a lo largo del fin de semana, entre ellos numerosas celebridades como muchos futbolistas, el extenista Rafael Nadal o el actor Patrick Dempsey.

Y el rey Felipe VI de España también asistió a la carrera antes de entregar el trofeo de ganador a Antonelli.

Los promotores de Madring, circuito semiurbano que serpentea alrededor de Ifema, el recinto ferial de la capital española, y se sitúa cerca del centro de entrenamiento del Real Madrid y del aeropuerto madrileño, han firmado un contrato de 10 años con la F1, asegurándose un lugar en el calendario hasta 2035.