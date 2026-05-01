Los Pistons fuerzan el séptimo partido ante Orlando con épica remontada

Levantando 24 puntos en contra, los Detroit Pistons derrotaron este viernes 93-79 a los Orlando Magic y forzaron un séptimo y definitivo partido de esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Detroit, primer sembrado de la Conferencia Este, aprovechó una debacle absoluta de Orlando, que sólo anotó 19 puntos en la segunda mitad, para colocar el empate 3-3 en el global de la eliminatoria.

Los Pistons serán anfitriones del juego decisivo que se disputará el domingo, con todo a favor para superar una ronda de playoffs por primera vez desde 2008.

En caso de victoria, los Pistons se convertirán también en el decimocuarto equipo en la historia en remontar una desventaja global de 3-1.

De la mano de su estrella Cade Cunningham, que logró 32 puntos y 10 rebotes, Detroit resurgió con un parcial de 24-1 entre el tercer y último cuarto después de estar 24 puntos abajo.

Tras esa furiosa racha, los Pistons estaban por delante 80-72 a seis minutos del final frente a unos Magic que sufrieron un completo cortocircuito en ataque.

Los locales parecían tener la clasificación en el bolsillo al descanso, cuando dominaban por 22 puntos (60-38), pero en la segunda mitad vivieron un colapso histórico con hasta 23 tiros de campo fallados consecutivos.

Detroit aprovechó el apagón para tomar una ventaja de dos dígitos, asegurar su segunda victoria consecutiva y llenarse de confianza para la batalla final del domingo.

El vencedor de ese duelo enfrentará al ganador de la serie entre los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers, que dominan por 3-2 y tenían también la posibilidad de avanzar este viernes.

La jornada se cerraba con el sexto episodio de la serie del Oeste entre los Houston Rockets y Los Angeles Lakers, que lideran por 3-2.