Los Detroit Pistons acabaron el martes con la racha de 12 victorias consecutivas de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, la más prolongada del momento en la NBA, con un triunfo a domicilio por 105-93.

A continuación, las escenas más destacadas de la jornada del martes en la liga de básquet norteamericana:

- Wemby no es suficiente -

En San Antonio, los hinchas de los Spurs asistieron a la primera derrota de su equipo desde el 23 de octubre. Los vigentes subcampeones arrancaron la campaña con dos tropiezos ante Oklahoma City Thunder y Houston Rockets, pero después mantuvieron la imbatibilidad durante 12 partidos.

La racha concluyó con una visita de Detroit, tercero de la Conferencia Este, en una noche de inspiración de sus dos bases, Cade Cunningham y Daniss Jenkins, que se combinaron para 52 puntos.

Cunningham, líder de los Pistons, terminó con 27 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias en un partido que los Spurs mantenían bajo control hasta mediados del tercer cuarto.

Trece puntos seguidos de Cunningham y Jenkins pusieron en cabeza a los Pistons, cuya defensa dejó a los Spurs por debajo de los 100 puntos por primera vez esta campaña.

Wembanyama, que falló siete de sus ocho intentos de triple, concluyó con 25 puntos y 18 rebotes. El base De'Aaron Fox también erró sus cinco lanzamientos desde la línea de tres puntos y se quedó en 6 puntos.

La derrota descendió al segundo puesto del Oeste a San Antonio (12-3) por detrás de Los Angeles Lakers (12-2).

Las consecuencias podrían ser mucho peores para los Spurs, ya que su joven escolta Dylan Harper abandonó la cancha cojeando a finales del último cuarto tras sufrir una aparente lesión en la pierna izquierda en una jugada sin contacto.

- Knicks toman otra vez Toronto -

Los New York Knicks, verdugos de los Spurs en las pasadas Finales, sí se anotaron un triunfo a domicilio frente a los Toronto Raptors por 111-102.

El ataque de los Knicks, que ya habían ganado en Toronto el domingo, se concentró en las manos de sus dos figuras, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns.

El pívot dominicano-estadounidense terminó con 16 puntos, 16 rebotes y 8 asistencias mientras Brunson fue el máximo anotador con 31 puntos.

Tras un preocupante inicio de temporada, con tres derrotas seguidas, los campeones asoman en la sexta plaza del Este con un balance de 8-6.

Los Raptors, por su parte, son novenos del sector (5-9) y este martes avanzaron que su estrella, Kawhi Leonard, seguirá de baja como mínimo una semana más.

- Wolves firman su mejor inicio -

En Minnesota, los Timberwolves lograron un emocionante triunfo 106-105 ante los Portland Trail Blazers con el que llegaron a un registro de 11-4, igualando su mejor arranque de temporada.

Los Timberwolves han logrado esta marca pese a la ausencia desde el 26 de octubre de su mejor jugador, Anthony Edwards.

En su séptima victoria en ocho partidos, Minnesota aseguró el triunfo ante Portland gracias a un providencial tapón del pívot Trey Lyles a Damian Lillard cuando el base buscaba la canasta de la victoria a un segundo del final.

El escolta Ayo Dosunmu, reemplazo de Edwards, sobresalió con 30 puntos mientras Lillard firmó otros 25 para los Trail Blazers.