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Los pujantes Hornets emboscan a los Knicks y aprietan la pugna por los playoffs

Los pujantes Hornets emboscan a los Knicks y aprietan la pugna por los playoffs
Kon Knueppel (izq.), novato de los Hornets, defendido por Josh Hart, de los New York Knicks, en el partido de la NBA del 26 de marzo de 2026 en Charlotte (Carolina del Norte, EEUU) Jacob Kupferman
AFP
27 de marzo de 2026

Con 26 puntos de su novato estelar Kon Knueppel, los Charlotte Hornets acabaron este jueves con la racha ganadora de los New York Knicks y siguen apretando por un puesto garantizado en los playoffs de la NBA.

Los Hornets se impusieron por 114-103 en uno de los tres únicos partidos de la jornada.

Knueppel fue el gran protagonista del triunfo al liderar a los locales en puntos (26), rebotes (11) y asistencias (8).

El escolta, que ha marcado el récord de triples para un jugador de primer año, reforzó un poco más su candidatura al premio al Novato del Año, que a principio de temporada parecía reservado a Cooper Flagg (Mavericks), número uno del pasado Draft.

Ante los Knicks, Knueppel clavó seis de los 16 triples que firmaron los Hornets. LaMelo Ball (22 puntos) y Brandon Miller (21), los otros jóvenes pilares de la pujante franquicia, acribillaron también a los Knicks con cuatro triples cada uno.

Charlotte acumula 23 triunfos en sus 29 partidos disputados desde finales de enero y ocupan la novena plaza de la Conferencia Este con un registro de 39-34.

Por delante tiene a Orlando Magic (39-34) y Philadelphia 76ers (40-33), todos ellos con ganas de desbancar a los Toronto Raptors (40-32) de la sexta posición del Este, última que da acceso directo a las eliminatorias.

Los Knicks, terceros del sector (48-26), también disfrutaban de una buena racha de siete victorias seguidas hasta topar el jueves con los descarados Hornets.

El base Jalen Brunson logró 26 puntos y 13 asistencias pero el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns apenas aportó 13 tantos y 3 rebotes.

En otros escenarios, los Magic aprovecharon la visita de los Sacramento Kings para acabar con una racha de seis derrotas seguidas.

Orlando sólo pudo superar a Sacramento, último clasificado del Oeste, por un ajustado 121-117 con 30 puntos de Paolo Banchero y 23 de Desmond Bane.

En el otro partido, los Detroit Pistons reforzaron su dominio del Este con una victoria 129-108 ante los New Orleans Pelicans.

El pívot Jalen Duren volvió a asumir el liderato del ausente Cade Cunningham con 30 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

Detroit mejoró su balance a 53-20 y conserva un colchón de 4,5 victorias sobre sus principales perseguidores, los Boston Celtics.

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