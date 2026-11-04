Los Pumas a por su primer triunfo en Irlanda, Sudáfrica a confirmar su favoritismo

El novedoso Campeonato de Naciones de rugby regresará este fin de semana con Los Pumas argentinos buscando la primera victoria de su historia en Irlanda, y Sudáfrica tratando de confirmar su estatus de número 1 mundial.

Esta nueva competición, que comenzó en julio en el Hemisferio Sur, sustituye los tradicionales test-matches del mes de noviembre, donde las selecciones del sur y del Pacífico se desplazan a Europa.

Esta ventana de tres semanas tendrá el aliciente además de ver el estado de forma de las potencias de este deporte antes de medirse en menos de un año en el Mundial de Australia.

Los Pumas abrirán fuego en Dublín, donde la selección argentina nunca ha logrado ganar en sus once visitas precedentes, aunque sí derrotaron a los Leones Británicos e Irlandeses en el último precedente en la capital irlandesa (28-24).

Tras las tres primeras jornadas disputadas en el verano boreal y una sola victoria (35-21 contra Gales), los argentinos ocupan la cuarta plaza del Hemisferio Sur, la misma que ocupan sus rivales en el Norte.

- Vuelven Mallía, Chocobares y Albornoz -

El seleccionador Felipe Contepomi pondrá un equipo titular con nueve jugadores que juegan en el campeonato francés y sólo tres que repetirán respecto al XV que empató el último partido contra Australia (Boris Wegner, Pablo Matera y Guido Petti).

Entre las principales novedades están los regresos, tras recuperarse de sus lesiones, del centro Santiago Chocobares, el fullback Juan Cruz Mallía y el apertura Tomás Albornoz.

Para Los Pumas (que completarán la serie en Italia y Francia) será la ocasión de poner en práctica las aportaciones de Shaun Edwards, uno de los técnicos defensivos más prestigiosos del mundo y que se incorporó al staff de Contepomi hace un mes.

En las seis jornadas de la primera fase del torneo, cada equipo se enfrentará a los seis rivales del hemisferio opuesto y se establece una clasificación para cada una de las dos zonas.

Luego se disputará la fase final en Twickenham, entre el 27 y el 29 de noviembre, con dos trofeos en juego, uno para el mejor equipo con una final entre los dos primeros clasificados de cada zona, y otro para el mejor hemisferio, que se decidirá con los resultados de las seis "finales" disputadas.

- Dos trofeos en juego -

En cuanto a la lucha por ser el campeón de esta primera edición de un torneo que se disputará cada dos años, Sudáfrica, como vigente campeona del mundo y N.1 del ranking, es la máxima favorita.

Los Springboks tienen un pleno de 15 puntos y están igualados a los All Blacks neozelandeses, pero los sudafricanos han ofrecido mejores sensaciones (tres victorias contundentes) y ganaron por 3-1 una serie de amistosos contra los oceánicos durante el pasado verano boreal.

Los All Blacks, no obstante, tienen a priori rivales más asequibles (el sábado contra Escocia y luego Gales e Inglaterra), mientras que Sudáfrica jugará contra Italia, Francia e Irlanda.

- Programa de la jornada 4 del Campeonato de Naciones:

- 6 de noviembre:

Irlanda - Argentina (20H10 GMT)

- 7 de noviembre:

Escocia – Nueva Zelanda (14H10 GMT)

Gales – Japón (16H40 GMT)

Italia - Sudáfrica (17H40 GMT)

Francia – Fiyi (20H10 GMT)

- 8 de noviembre

Inglaterra - Australia (15H10 GMT)

Clasificaciones Pts J G E P

Hemisferio Sur

1. Sudáfrica 15 3 3 0 0

2. Nueva Zelanda 15 3 3 0 0

3. Australia 8 3 1 0 2

4. Argentina 7 3 1 0 2

5. Japón 4 3 1 0 2

6. Fiyi 0 3 0 0 3

Hemisferio Norte

1. Francia 12 3 2 0 1

2. Escocia 11 3 2 0 1

3. Inglaterra 10 3 2 0 1

4. Irlanda 10 3 2 0 1

5. Gales 5 3 1 0 2

6. Italia 0 3 0 0 3