Los Pumas, con sed de venganza frente a los poderosos All Blacks

Luego de una caída contundente en la primera fecha, los Pumas de Argentina esperan cobrar desquite y lograr su primera victoria en casa frente a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, en la segunda fecha del Rugby Championship que se jugará el sábado en Buenos Aires.

Los Hombres de Negro vienen de imponerse por 41-24 en el duelo disputado la semana pasada en Córdoba, en el centro de Argentina, horas después de que Australia sorprendiera a Sudáfrica en Johannesburgo en la apertura del certamen que reúne a las cuatro potencias de rugby del hemisferio sur.

En el cruce inicial entre argentinos y neozelandeses hubo paridad por momentos e incluso los locales estuvieron a siete puntos de igualar, pero los oceánicos fueron más certeros en sus tramos favorables y llegaron en seis ocasiones sobre el in-goal albiceleste.

"No me sorprendió, ya que Nueva Zelanda hoy es el mejor equipo del mundo, pero tradicionalmente tienen una capacidad muy grande de adaptación dentro del partido", analizó Felipe Contepomi, el entrenador de los Pumas.

"Pueden empezar como empezaron, jugando un juego más expansivo y, cuando lo necesitan, lo cierran", agregó.

Para esta revancha, el conductor de los sudamericanos dispuso dos cambios respecto del primer partido, con el ingreso de Mateo Carreras por Rodrigo Isgró como uno de los wings, mientras que Juan Martín González entrará por Marcos Kremer en la tercera línea.

Este será el octavo duelo entre ambos equipos en el estadio José Amalfitani, propiedad del club de fútbol Vélez Sarsfield, y el último de la temporada para Los Pumas en suelo argentino.

Luego serán visitantes en Townsville, Sídney, Durban y ejercerán la localía en el estadio de Twickenham de Londres ante Sudáfrica.

- Una sola variante -

En cuanto a Nueva Zelanda, el entrenador Scott Robertson hará una sola modificación en el equipo inicial, con el ingreso del debutante Simon Parker como octavo por Du'Plessis Kirifi, mientras que Ardie Savea pasará a actuar como ala.

"Llevábamos un mes sin jugar y necesitábamos un enlace aguerrido en nuestro equipo y también la oportunidad para Simon, que ya ha jugado un par de partidos en la NPC (campeonato de liga local)", justificó Robertson.

"Fue una decisión difícil con Du'Plessis Kirifi, porque ha jugado bien en todas las oportunidades que ha tenido", añadió.

Fabian Holland, segunda línea de los All Blacks, campeones de 10 de las 13 ediciones del Championship, advirtió sobre la importancia de aprovechar las chances ante los Pumas, único equipo del cuarteto en nunca alzar el título.

"Si no aprovechamos nuestras chances, ellos las aprovecharán y remontarán como en el primer partido. Hemos trabajado mucho y nos hemos centrado en lo que debemos mejorar, sabemos lo que tenemos que hacer", apuntó.

La otra novedad en el campamento neozelandés es el logro del hooker Codie Taylor, que en este desquite llegará a los 100 encuentros internacionales con la camiseta negra y se convertirá en el decimocuarto jugador en alcanzar el centenar de caps para los oceánicos.

- Desquite sudafricano -

En el otro cotejo de la segunda fecha del Cuatro Naciones del hemisferio sur, los Springboks también irán en busca de revancha.

Los campeones defensores sufrieron una inesperada caída en Johannesburgo (22-38) frente a Australia y esperan revertir la situación ahora con un segundo capítulo en Ciudad del Cabo.

El partido en Argentina cerrará la segunda fecha desde las 21H10 GMT, mientras que la contienda en Sudáfrica comenzará seis horas antes.

La próxima doble jornada se disputará en septiembre.