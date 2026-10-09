Los Pumas contratan a experto en defensa de cara al Mundial

Los Pumas incorporaron a su cuerpo técnico al experto en defensa Shaun Edwards y al exseleccionador Mario Ledesma de cara a la continuación del Campeonato de Naciones 2026 y la Copa del Mundo de rugby de 2027.

Edwards abandonó de forma inesperada su cargo como entrenador de defensa de Francia en junio, meses después de que Les Bleus ganaran su segundo título consecutivo del Torneo de las Seis Naciones.

El inglés, un laureado exjugador de rugby, llevaba siete años en el cargo, tras haber ocupado el mismo puesto durante más de una década con Gales.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció este viernes que ahora estará a las órdenes del técnico principal del seleccionado sudamericano, Felipe Contepomi.

Ledesma, que fue seleccionador de los Pumas de 2018 a 2022, regresa como entrenador de delanteros, mientras que Edwards asumirá su habitual puesto de orientador de defensa.

"Siempre admiré la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos, y espero aportar al equipo parte de mi experiencia internacional durante el próximo año", explicó el británico, de 59 años, en el comunicado de la UAR.

Comenzará a trabajar a finales de mes, de cara a los partidos de Argentina en el Campeonato de Naciones contra Irlanda, Italia y Francia en noviembre.

Argentina, tres veces semifinalista mundial, comparte grupo con Fiyi, España y Canadá en la Copa del Mundo de Australia.

Tiene un camino favorable que probablemente la lleve a enfrentarse con Irlanda o Escocia en cuartos de final y, potencialmente, a Inglaterra o a los anfitriones en semifinales.

"Mario y Shaun llegan a Los Pumas con una enorme experiencia internacional, conocen lo que significa competir al más alto nivel y pueden aportarle mucho al grupo", afirmó Contepomi en la nota.

Ledesma, de 53 años, disputó 84 partidos con los Pumas como hooker y formó parte del equipo que quedó tercero en la Copa del Mundo de 2007 en Francia.

Llevó a Argentina a su primera victoria de la historia ante Nueva Zelanda, en 2020, pero no logró que el equipo superara una difícil fase de grupos en la que se encontraban Inglaterra y Francia en el Mundial de 2019 en Japón.