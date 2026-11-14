Los Pumas remontan contra la Italia de Quesada y logran ganar por 19-14

Argentina sufrió en su visita a Italia, pero acabó imponiéndose por 19-14 al equipo entrenado por un exintegrante de Los Pumas, Gonzalo Quesada, en la quinta jornada del Campeonato de Naciones, el sábado en Génova.

Los locales comenzaron fuertes y abrieron rápidamente el marcador con el try del wing Monty Ioane, que logró su 21º ensayo con la camiseta azzurri (7-0, minuto 4).

En este duelo entre dos equipos faltos de confianza, salpicado de imprecisiones y errores (31 faltas señaladas, cuatro tarjetas amarillas), muy lejos del nivel ofrecido el viernes por Francia y Sudáfrica (21-19 para los galos), los italianos no supieron aprovechar las dificultades de Argentina, sobre todo en los rucks, pese a ser habitualmente una de sus fortalezas.

Tras rozar el KO, Los Pumas, que se quedaron con 14 jugadores tras la expulsión de su apertura Tomás Albornoz, acabaron reaccionando.

En un maul, el talonador Bautista Bernasconi logró el empate justo antes del descanso (7-7, 38').

Los Pumas, aún dubitativos y nerviosos, se pusieron por delante con dos tries en cinco minutos (54', 59'), para tomar una ventaja de 19-7 que parecía asegurarles la segunda victoria en este Campeonato de Naciones.

Lastrados por sus errores y reducidos a trece jugadores, los argentinos concedieron un try de castigo que igualó de nuevo la contienda (19-14, 64'), aunque terminaron por imponerse.

A un año del próximo Mundial, la Nazionale, que no vence a Argentina desde 2007, encadenó su sexta derrota consecutiva, la peor racha desde la llegada de Quesada tras el Mundial 2023.

Los Pumas acabarán su participación en la primera fase del Campeonato de Naciones la próxima semana en Francia.

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