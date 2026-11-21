Argentina fue de más a menos para terminar claramente superada por 45-17 en su visita a Francia, este sábado en Saint-Denis (periferia de París), en la sexta y última jornada del Campeonato de Naciones de Rugby.

La victoria con bonus ofensivo permitió a los franceses cumplir su objetivo de acabar líderes del grupo del Hemisferio Norte y citarse en la final del domingo de la próxima semana contra Sudáfrica, la vencedora de la llave del Hemisferio Sur.

Argentina, por su parte, fue apenas cuarta en su grupo y ese mismo domingo 29 se enfrentará a Escocia en busca del séptimo puesto de esta nueva competición, que reemplaza en el calendario a las tradicionales giras de test-matches entre selecciones nacionales.

El torneo arrancó en julio en el Hemisferio Sur y allí los Pumas solo pudieron sumar una victoria en tres partidos, por lo que llegaron a Europa este noviembre con muy pocas opciones de pelear por el título.

Los argentinos sucumbieron de entrada este mes en Irlanda (42-12) y luego pudieron elevar el ánimo con una victoria 19-14 en Italia, antes de este revés inapelable en el Estadio de Francia.

El XV francés necesitaba una victoria con bonus ofensivo, con al menos cuatro tries anotados, y logró su objetivo al firmar siete.

Acabó en la clasificación con 26 puntos, uno más que Inglaterra, que unas horas antes había causado sensación con un 37-12 sobre unos irreconocibles All Blacks neozelandeses.

En la final de Twickenham (Inglaterra), Francia se reencontrará con Sudáfrica, clasificada este sábado a pesar de perder 20-17 en Irlanda.

Los Springboks, vigentes dobles campeones mundiales, necesitaban un simple punto de bonus defensivo para asegurar su boleto a la final y es lo que cosecharon en Dublín.

En la final tendrán la oportunidad de vengarse de una Francia que le derrotó la pasada semana en la quinta jornada de esta competición.