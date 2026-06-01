Los Rams sacuden la NFL con fichaje de Garrett y los Eagles traspasan a Brown

En una jornada de fichajes bomba en la NFL, Los Angeles Rams se reforzaron este lunes con Myles Garrett, uno de los defensores más dominantes de la década, y los Philadelphia Eagles vendieron a su receptor estrella A.J. Brown a los New England Patriots.

La monumental apuesta de los Rams por Garrett tiene el claro objetivo de alcanzar el Super Bowl del 14 de febrero de 2027, del que serán anfitriones en el SoFi Stadium.

En un comunicado, la franquicia angelina confirmó el gigantesco botín que entregarán por el coloso de los Cleveland Browns: el reputado defensor Jared Verse, dos veces All Star, una selección de primera ronda del Draft de 2027, una de segunda de 2028 y otra de tercera de 2029.

Los Rams redoblan su estrategia de invertir en figuras consagradas, como ya hicieron en la campaña de 2021 cuando reclutaron a Von Miller y Odell Beckham Jr. y terminaron conquistando el Super Bowl también en casa.

Garrett apuntalará la retaguardia de un plantel que, liderado por el quarterback Matt Stafford y el receptor Puka Nacua, se quedó a sólo un paso de clasificar al Super Tazón del pasado febrero.

A los 30 años, el defensor cierra una etapa de nueve temporadas en los Browns, que lo eligieron con el número uno del Draft de 2017.

En ese periodo conquistó dos premios al Jugador Defensivo, en las temporadas de 2023 y de 2025, en la que rompió el récord de capturas de la NFL con 23.

Minutos después de confirmarse la operación, los Eagles dieron a conocer la venta de A.J. Brown a los Patriots, finalistas del pasado Super Bowl en el que cayeron ante los Seattle Seahawks.

Brown, tres veces All Star y figura clave en el título logrado por Philadelphia en 2025, fue intercambiado por una selección de primera ronda de 2028 y una de quinta de 2027, en una operación que la NFL aguardaba desde hacía semanas.

Principal socio del quarterback Jalen Hurts, Brown deja los Eagles con el récord de 1.496 yardas de recepción en una temporada de la franquicia, logrado en 2022.

También este lunes, los Giants anunciaron que el propio Odell Beckham Jr. tomará el camino de vuelta a Nueva York, donde se consagró como estrella antes de marcharse en 2019 a los Browns.

El veterano receptor estaba sin equipo desde su breve paso con los Miami Dolphins en 2024 y una suspensión de seis partidos a inicios del pasado curso por infringir la política de uso de sustancias para mejorar el rendimiento.