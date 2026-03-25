Los Seahawks, campeones de la NFL, comenzarán la temporada 2026 el 9 de septiembre

El actual campeón de la liga de football americano (NFL), los Seattle Seahawks, dará inicio a la temporada 2026 en casa el 9 de septiembre, un miércoles, un día antes de lo habitual en las últimas campañas.

El partido inaugural se adelantó de su fecha habitual del jueves porque los San Francisco 49ers y los Los Angeles Rams se enfrentarán en Melbourne en el primer partido de la temporada regular en Australia, que tendrá lugar el jueves por la noche en Estados Unidos, informó este miércoles la NFL.

Los Rams y los 49ers se enfrentarán en el emblemático Melbourne Cricket Ground el viernes 11 de septiembre a las 10H35 hora local de Australia, para garantizar una transmisión en horario estelar en gran parte de Estados Unidos.

El rival de los Seahawks para su partido de la primera semana en Seattle se anunciará cuando se publique el calendario completo de la NFL más adelante.

Las entradas para el partido en Australia saldrán a la venta al público en abril.

En 2026 se disputarán nueve partidos internacionales, un récord de la NFL, en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

La programación global incluye otros partidos en Ciudad de México, Madrid, París, Múnich, Rio de Janeiro y tres en Londres, uno en el estadio de Wembley y dos en el campo del Tottenham.