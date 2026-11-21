Sudáfrica cayó de visita 20-17 ante Irlanda el sábado, pero obtuvo el punto de bonus defensivo que le bastaba para acabar líder del grupo del Hemisferio Sur en el Campeonato de Naciones de rugby y lograr así el boleto a la final del torneo.

El próximo sábado, en Twickenham (Inglaterra), los Springboks disputarán el título de este novel torneo con el ganador del Hemisferio Norte, todavía por decidirse.

Ese puesto es ocupado por Inglaterra (1º, 25 puntos), por delante de Irlanda (2º, 24), pero Francia (3º, 21) tiene pendiente su partido de esta última jornada, este sábado ante Argentina en París, y depende de sí misma para conseguir el liderato.

El revés en Dublín arroja muchas dudas sobre el momento que vive la selección sudafricana, vigente bicampeona mundial y que el viernes de la pasada semana ya había caído ante Francia.

No estuvo en el banco este sábado el seleccionador de los Springboks, Rassie Erasmus, que a principios de la semana fue suspendido seis partidos por sus críticas al arbitraje del partido contra los franceses.

Erasmus tampoco podrá dirigir a sus pupilos directamente en la final del Campeonato de Naciones.

El punto de bonus defensivo de Sudáfrica dejó sin final a Nueva Zelanda, que había perdido este sábado de visita ante Inglaterra (37-12).

Irlanda no consigue el boleto a la final pero las sensaciones fueron muy buenas después de sus triunfos anteriores en los test-matches de este mes contra Argentina (42-12) y Fiyi (43-15).

También el sábado, Fiyi se impuso 26-21 de visita a Italia, que dirige el argentino Gonzalo Quesada y atraviesa un mal momento, encadenando una séptima derrota seguida.