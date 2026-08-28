Los Springboks con su vieja guardia para la revancha contra los All Blacks

Los vigentes dobles campeones del mundo sudafricanos buscarán el sábado resarcirse ante Nueva Zelanda en el segundo de los cuatro test entre ambas potencias del rugby, luego de una primera derrota de los Springboks 33-16.

El regreso del capitán Siya Kolisi al frente de un equipo experimentado y con galones eleva el optimismo en el seno de una Sudáfrica que llegó al Ellis Park de Johannesburgo como favorita, pero que terminó cediendo ante la velocidad de los neozelandeses.

Como la serie se disputa a cuatro partidos, con reparto del trofeo en caso de igualdad en el número de victorias, los Boks no estarán al borde del precipicio antes de este segundo test en Ciudad del Cabo, pero otro tropiezo les complicará el devenir de la gira neozelandesa en Sudáfrica, la primera del conjunto oceánico en Sudáfrica desde hace 30 años.

El seleccionador sudafricano Rassie Erasmus ha recurrido a su vieja guardia, ya que tiene previsto alinear un XV titular que acumula cerca de 1.000 internacionalidades.

- "Convertir las oportunidades" -

Así, formará con Cobus Reinach (36 años) en el puesto de medio scrum. Ausente en el primer partido y duda a comienzos de semana debido a una lesión en un isquiotibial, el tercera línea y capitán Siya Kolisi (35 años) regresará también.

El apertura Handré Pollard, que había sido llamado de nuevo, sufrió una "molestia" no especificada en el entrenamiento del miércoles, lo que lo descarta para este encuentro.

"La desazón que vi en los rostros del equipo después del primer test es algo que no quiero volver a ver. Hemos identificado las áreas que hay que corregir. Estamos listos (...) El mensaje es sencillo: convertir las oportunidades en puntos", insistió Rassie Erasmus.

De vuelta al primer puesto del ranking mundial gracias a esta victoria, los All Blacks de Dave Rennie, invictos desde que asumió el cargo antes del verano, han incluido a tres nuevos jugadores en su XV inicial, incluidos dos cambios obligados por lesiones.

Los otros test entre los dos equipos tendrán lugar el 5 de septiembre, nuevamente en Johannesburgo, y luego el 12 de septiembre en terreno neutral, en Baltimore, en Estados Unidos.