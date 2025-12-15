Los Spurs de Wembanyama prueban su reconstrucción en la final de la Copa NBA

Los San Antonio Spurs están cosechando los frutos de su paciente reconstrucción en torno al prodigio francés Victor Wembanyama, fundamental para llevarlos a la final de la Copa NBA que jugarán el martes (01h30 GMT) ante los New York Knicks en Las Vegas.

Los Spurs están llevando a cabo una transformación espectacular tras no pisar los playoffs de la liga norteamericana de baloncesto desde 2019 y estancarse en los tres últimos puestos de la Conferencia Oeste durante las tres temporadas anteriores.

En el arranque de la campaña 2025-26 se envalentonan con un quinto puesto en la Oeste (18-7) y una clasificación para la final de la Copa NBA, el único partido que no cuenta para la temporada regular.

Para disputar el juego por el título de la Copa contra los Knicks de Jalen Brunson, los texanos tuvieron que imponerse, entre otros, a Houston, a Denver, a Los Angeles Lakers y, el sábado, al intratable Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA.

Una trayectoria de grandeza en la que los Spurs podrán apoyarse si finalmente vuelven a las fases finales la próxima primavera.

En el centro de esta reconstrucción se encuentra la joya francesa Victor Wembanyama, de 21 años y número uno del draft de 2023.

"No tenemos ningún problema en admitir que Victor es la cara visible de nuestra franquicia y la pieza más importante del rompecabezas", dijo el entrenador Mitch Johnson.

"Pero él no es el único que forma parte del rompecabezas, ni quiere serlo, somos un colectivo. Todo parte de él porque nos deja entrenarlo, responsabilizarlo y empujarlo como a los demás".

- Hay vida sin Wemby -

Los Spurs incluso demostraron que sabían ganar sin su "extraterrestre", con 9 victorias en 12 partidos sin él, lesionado de la pantorrilla izquierda, antes de su espectacular regreso el sábado contra los Thunder (22 puntos).

"Acostumbrarse a jugar sin una estrella hace que un equipo sea mejor a largo plazo. Cuando ese jugador regresa, facilita la vida a todos los demás, tanto en ataque como en defensa", dijo el base De'Aaron Fox.

Después de años de tirarse de los pelos, los aficionados texanos deben apreciar la nueva densidad de su plantilla, gracias a las aportaciones de las altas elecciones del draft (Stephon Castle en 2024, Dylan Harper este año).

Pero también a la llegada en febrero de Fox, base All-Star, y los refuerzos de jugadores consolidados e incluso ya campeones, como Harrison Barnes en 2024 y Luke Kornet este verano boreal.

Un cambio de situación propiciado por el sistema de la NBA, que favorece a los equipos peor clasificados, siempre que estos tomen las decisiones correctas.

- "Por primera vez ganamos más de lo que perdemos" -

"Estamos en el buen camino, por primera vez en mi carrera ganamos más de lo que perdemos, es muy gratificante", valoró Wembanyama.

Tras ocho meses sin competir debido a una trombosis venosa detectada en febrero, y luego un mes fuera de juego por una lesión en la pantorrilla izquierda, la final parece una plataforma de lanzamiento perfecta para Wemby rumbo a la cima.

El francés, que ya fue All-Star en febrero, no se esconde: se autoproclamó mejor jugador de la liga en una entrevista con ESPN y aludió al trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) en la rueda de prensa del sábado.

Sin embargo, en las próximas semanas deberá ser vigilado de cerca por el equipo médico de su franquicia, que el sábado le limitó a 20 minutos de juego.

"Mi confianza sigue intacta, cuido mi cuerpo como nadie, no tengo motivos para preocuparme", afirmó sobre su estado físico.

En caso de victoria el martes, Wembanyama advirtió que sería "un logro", especialmente por el creciente éxito de la Copa, pero "nada comparable al nivel de los playoffs". Otro mundo en el que lo tendrá todo para brillar a partir de la próxima primavera.