Los tenistas celebran el aumento de la dotación económica de Wimbledon

Los tenistas aplaudieron este viernes el aumento de la dotación económica global de Wimbledon en un 20% en relación a la edición de 2025, un incremento récord que llega en un momento en el que hay un movimiento de los jugadores para reclamar más dinero en los torneos de Grand Slam.

"Los principales jugadores del circuito ATP y WTA celebran el anuncio" como "un auténtico avance significativo", escribieron en un comunicado los representantes de los tenistas.

"Los jugadores quieren que Wimbledon siga prosperando y apoyan las inversiones que el torneo realiza en el deporte", apuntaron.

Para la edición 2026 de Wimbledon, que comienza el 29 de junio, la dotación se ha aumentado a 64,2 millones de libras esterlinas (74,4 millones de euros o 85,7 millones de dólares), cuando era de 53,5 millones de libras el año pasado.

Se trata "de lejos del mayor aumento anual de la historia" en la dotación del torneo, destacaron los organizadores el jueves.

En 2025, esa dotación había sido aumentada en un 7% respecto a la edición de un año antes.

Wimbledon es el único Grand Slam que se disputa sobre césped.

Arranca este año el lunes 29 de junio y terminará el domingo 12 de julio, con la polaca Iga Swiatek y el italiano Jannik Sinner como defensores de los dos títulos principales.