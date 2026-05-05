Los Timberwolves denuncian que Wembanyama colocó tapones ilegales

Los Minnesota Timberwolves protestaron contra los árbitros al considerar ilegales algunos de los 12 tapones colocados el lunes por Victor Wembanyama, estrella de San Antonio Spurs, que establecieron un nuevo récord en playoffs de la NBA.

San Antonio, incluso con esa asombrosa marca del gigante francés, sufrió una derrota 104-102 en su cancha ante Minnesota en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste.

A pesar del triunfo, el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, clamó este martes contra el arbitraje al considerar que "por lo menos cuatro" de los tapones de Wembanyama debieron contar como canastas de su equipo al tratarse de "goaltendings" (interferencias).

Estas violaciones se señalan cuando un tiro es taponado una vez que ha emprendido una trayectoria descendiente al aro, o es rechazado justo por encima del cilindro o una vez que haya tocado el tablero.

"Obviamente (Wembanyama) tuvo una noche histórica pero, cuando los revisamos, al menos cuatro de ellos fueron goaltendings, quizá incluso un quinto", afirmó Finch.

"Para mí, es un poco alarmante que ninguno fuera sancionado. Estamos hablando de un taponador generacional que va a por todo ¿y no hay una mayor atención a que estos tapones puedan ser interferencias en el aro?", reclamó.

Esto "son ocho puntos. ¿Saben el valor de ocho puntos en un partido de la NBA? Es enorme", clamó Finch, que aún así dijo que su equipo no presentó una queja ante la liga porque "no cambia el resultado".

Wembanyama, que sumó también 11 puntos y 15 rebotes, superó el récord de tapones de playoffs en apenas su quinto partido de eliminatorias, dejando atrás la anterior mejor marca de 10 bloqueos que compartían Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) y Andrew Bynum (2012).

El pívot de 2,24m de altura, elegido Jugador Defensivo del Año, reconoció que necesita mejorar sus prestaciones ofensivas en el segundo partido de la serie, que los Spurs volverán a hospedar el miércoles.