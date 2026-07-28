Los Warriors renuevan a Draymond Green tras el desaire de LeBron

Esfumado el sueño de reclutar a LeBron James, los Golden State Warriors renovaron al veterano Draymond Green por una temporada y 28 millones de dólares, avanzaron este martes medios estadounidenses.

Green, cuatro veces campeón de la NBA, había rechazado el mes pasado ese mismo contrato para liberar espacio salarial de los Warriors y darles así un mayor margen de maniobra en la puja por LeBron.

Pero después de que el máximo anotador histórico de la NBA se decantara por los Philadelphia 76ers, tanto Green como Golden State aceptaron mantener unidos sus caminos bajo los términos del contrato original.

El temperamental ala-pívot, de 36 años, ha pasado toda su carrera como escudero de Stephen Curry en los Warriors desde que fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2012.

Junto a Curry y Klay Thompson, hoy en los Dallas Mavericks, Green fue parte del núcleo de la dinastía de los Warriors que conquistó los títulos de 2015, 2017, 2018 y 2022.

La aportación ofensiva del ala-pívot ha declinado en los últimos años, hasta quedarse en 8,4 puntos y 5,5 asistencias de media la pasada temporad, pero su defensa y aguerrido liderazgo son muy apreciados por el entrenador Steve Kerr.

En caso de que la operación LeBron hubiera tenido éxito, estaba previsto que Green firmara una extensión de mayor duración pero menor salario anual.

El propio jugador reveló en un podcast su participación en el intento de reclutar a James una vez que el alero confirmó su salida de Los Angeles Lakers a finales de junio.