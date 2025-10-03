Luis Díaz en modo bávaro lidera a Colombia para primeros amistosos antes del Mundial

Un Luis Díaz adaptado al estilo del club bávaro Bayern Múnich lidera la convocatoria de Colombia para enfrentar a México y Canadá, los primeros amistosos de preparación para el Mundial de 2026.

En su primera temporada en el equipo alemán tras salir del Liverpool, el extremo engranó con sus nuevos compañeros Harry Kane y Michael Olise en la delantera.

Su aclimatación es clave para la que será su primera Copa del Mundo en Norteamérica 2026. En nueve partidos tiene cuatro goles y tres asistencias.

Díaz, de 28 años, encabeza la convocatoria presentada este viernes por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para medirse con dos de los anfitriones del Mundial, junto a Estados Unidos: México el 11 de octubre y Canadá el 14.

Para los duelos amistosos, que se jugarán en las ciudades estadounidenses de Arlington y Harrison, respectivamente, también fue llamado el "10" James Rodríguez, que se prepara para disputar su tercer Mundial.

Una de las mayores ausencias es la del portero titular Camilo Vargas, sin que se conozcan los detalles de la baja.

Tampoco estarán el mediocampista John Arias ni el centrodelantero principal Jhon Córdoba. El veterano Dayro Moreno, la mayor novedad de la última convocatoria, quedó igualmente fuera.

Los cambios más destacados son la primera convocatoria de Kevin Serna, de buenas actuaciones en Fluminense de Brasil, y el regreso de Juan Camilo "Cucho" Hernández, goleador en Betis de España.

El mes pasado los cafeteros consiguieron la clasificación al Mundial con una victoria 3-0 ante Bolivia en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana. En el duelo final de esta fase golearon 6-3 a Venezuela como visitantes.

Esta es la convocatoria:

Arqueros: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul, MEX) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Álvaro Angulo (Pumas, MEX), Jhon Lucumí (Bologna, ITA), Johan Mojica (Mallorca, ESP), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton, ENG) y Andrés Román (Atlético Nacional).

Volantes: James Rodríguez (León, MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres, ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), Kevin Castaño (River Plate, ARG), Yáser Asprilla (Girona, ESP), Kevin Serna (Fluminense, BRA) y Richard Ríos (Benfica, POR).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich, GER), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Rafael Borré (Internacional, BRA), Johan Carbonero (Internacional, BRA), Juan Camilo Hernández (Betis, ESP) y Luis Suárez (Sporting, POR).