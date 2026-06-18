Luis Díaz pone la cara por Colombia... y por James

Cuando Colombia no encontraba cómo perforar el muro defensivo de Uzbekistán, se tiró metros atrás, dio un pase bombeado y encontró a su compañero para anotar un gol. Suele ser un gesto de James Rodríguez, pero esta vez el cerebro de los cafeteros fue Luis Díaz.

Mientras los hinchas colombianos presentes en Ciudad de México el miércoles esperaban que una asistencia de este tipo naciera de los pies de James, "Lucho" asumió el papel de conductor y marcó el ritmo de un equipo que con la victoria 3-1 es líder del Grupo K del Mundial.

La asistencia a Daniel Muñoz destrabó el duelo. Luego, cuando los uzbekos habían empatado, marcó para la alegría de los más de 80.000 aficionados presentes en el estadio Azteca, la mayoría colombianos.

En el debut el extremo del Bayern Munich fue el jugador más destacado en un partido que se suponía esperaba de la zurda de James.

Era la primera vez, con 29 años, que Díaz jugaba un Mundial. Pero frente a una marea amarilla respondió con la personalidad de una estrella consagrada.

"Yo creo que estoy en mi mejor momento. Físicamente me siento muy bien, mentalmente también", le dijo a la prensa.

-"¿Por qué no?-

Díaz demostró que podía ser el timonel del equipo pese a que siempre ha reconocido su rol de liderazgo un escalón por debajo de James, de 34 años.

Durante la eliminatoria al Mundial la afición le exigía que llevara las riendas de un equipo que se fue quedando sin ideas cuando el calendario se acercaba a la cita en México, Estados Unidos y Canadá.

El miércoles lo hizo dentro de la cancha y también marcó territorio frente a los micrófonos.

"Tengo que encaminar este grupo, esta selección, junto a los que tienen más experiencia".

Afectado por la eliminación de Colombia para Catar 2022, su carrera le debía un Mundial.

James en cambio no fue el típico enganche acertado y erró al momento de darle ritmo al ataque.

El debut en este Mundial del goleador de la edición de 2014 volvió a generar dudas por su falta de juego en Minnesota United.

Ante la prensa habló en tono bajo para halagar a su compañero Díaz.

"Es una persona que nos ayuda mucho", "tengo un cariño superespecial por él", dijo a DSports.

Incluso se animó a plantear en la posibilidad de que "El Guajiro" sea considerado para el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada.

"¿Por qué no?", dijo el mediocampista, ya alejado de la élite del fútbol.

"Si podemos ir hasta el último día" del Mundial "se puede meter en el top tres" de mejores jugadores del mundo "fácil", dijo.

En el Mundial más grande de la historia, sus propios compañeros de club son la primera competencia para esas aspiraciones.

Así como Díaz ante Uzbekistán, el francés Michel Olise fue elegido el mejor jugador del partido ante Senegal y el inglés Harry Kane fue el más destacado ante Croacia.

Cuestionado sobre la competencia por el Balón de Oro, "Lucho" afirmó que prefiere estar "concentrado en la selección" y "trabajar para el equipo".

El próximo partido ante República Democrática del Congo le exigirá nuevamente pensar en formas de romper una defensa que ya demostró buen desempeño con un 1-1 ante Portugal.