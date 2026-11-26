Un doblete del colombiano Luis Suárez permitió al Sporting de Lisboa empatar 2-2 en casa contra el Manchester United del entrenador argentino Mauricio Pochettino, este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Tres días después de debutar con el United siendo goleado 4-0 en Liverpool en la Premier League, el entrenador argentino sigue viendo cómo se le resiste la primera victoria en esta nueva etapa.

Luis Suárez abrió el marcador en el 33' de penal, solo tres minutos después de haber fallado otra pena máxima, y selló el 2-2 definitivo en el 80', empujando a la red tras un error del arquero Senne Lammens al blocar el balón.

Entre medias, los Red Devils habían remontado provisionalmente el partido con un doblete precisamente de su capitán portugués, Bruno Fernandes, que anotó primero de penal en el 48' y luego con un tiro de fuera del área en el 50'.

En la recta final del partido (86'), el United creyó haber logrado el tanto de la victoria, el tercero, gracias al danés Patrick Dorgu, pero una revisión en el VAR lo anuló.

En el 90+3' los visitantes quedaron incluso con diez por la expulsión del belga Youri Tielemans.

- Sin margen de error -

Una semana después de aterrizar en Inglaterra tras concluir su etapa como seleccionador de Estados Unidos y tres días después de debutar con una derrota por goleada en Anfield, Pochettino tiene ante sí una misión titánica.

En la Premier League la situación del United es crítica, en puestos de descenso al ser penúltimo (19º) y el panorama en Champions es delicado, con 7 puntos y un decimonoveno lugar, dentro de la zona que permite jugar la repesca pero sin gran margen para la relajación.

RB Leipzig, Bayern Munich y Villarreal serán los tres últimos rivales en esta liguilla para el equipo de Pochettino, que llegó a ser subcampeón de este torneo en 2019 cuando dirigía al Tottenham.

"Estoy muy orgulloso de los jugadores. Ha sido un partido duro y me gustó el equipo en los noventa minutos, su personalidad, su carácter. Hemos mostrado de qué manera queremos jugar. Solo llevamos trabajando juntos una semana", declaró Pochettino a la televisión TNT Sports.

- Próxima oportunidad: Old Trafford -

¿Logrará el técnico argentino el triunfo a la tercera oportunidad? Su siguiente partido será el sábado, contra el Brentford, en la que será además su presentación ante su nueva hinchada en Old Trafford.

"Creo que el partido que hicimos hoy es la mejor medicina para preparar el siguiente partido. Vamos a jugarlo para demostrar a nuestra gente el compromiso que tiene este equipo", sentenció.

Con 10 puntos queda en la tabla europea el Sporting de Lisboa, en su caso en su caso noveno, en puertas del Top 8 que clasifica automáticamente para los octavos de final.

"Hicimos un partido bueno, pero entramos mal a la segunda parte y les permitimos hacer esos dos goles. Tenemos que mantener la concentración los noventa minutos. Nos quedan tres partidos en esta fase y somos ambiciosos", avisó Luis Suárez a Sport TV después del empate de este miércoles.

Pero antes de pensar en los próximos compromisos europeos, los verdiblancos tienen el fin de semana una visita crucial al Oporto, líder de la liga portuguesa y que le saca ya nueve puntos en la tabla.