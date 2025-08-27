Lyles aspira a lograr un gran crono en 200 metros a pesar de la lluvia en Zúrich

A pesar de la lluvia anunciada, el velocista estadounidense Noah Lyles aspira a realizar un gran crono el jueves en los 200 metros en Zúrich, donde se verá las caras con el campeón olímpico de la disciplina, Letsile Tebogo.

Será el último enfrentamiento entre ambas estrellas antes de los Mundiales de Tokio (13-21 de setiembre).

"¿Alguien conoce el registro más rápido realizado en los 200 m bajo la lluvia?", preguntó Noah Lyles este miércoles durante una conferencia de prensa.

Las previsiones anuncian fuertes precipitaciones en la ciudad suiza el jueves por la tarde durante la final de la Liga de Diamante.

"Usain Bolt corrió en 19 segundos 60 centésimas (19.59 en concreto) en Lausana, bajo la lluvia" en 2009, le indicó un periodista.

"Suena bien, es el tiempo que mi entrenador y yo tenemos en mente" para mañana, aseguró el estadounidense, que ostenta la mejor marca mundial del año en la distancia, con 19 segundos 63 centésimas.

El jueves en Zúrich, Lyles, medalla de bronce olímpico en los 200m, se enfrentará al campeón olímpico de la distancia Letsile Tebogo, en un duelo muy esperado a menos de tres semanas de los Mundiales de Tokio.