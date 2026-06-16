Madrid inaugura el circuito que albergará la F1 en septiembre

Madrid inauguró oficialmente este martes el circuito de Fórmula 1 denominado "Madring", que albergará su primer Gran Premio en menos de tres meses, del 11 al 13 de septiembre.

El trazado semiurbano de 5,4 kilómetros se compone de una parte que serpentea alrededor de los edificios de Ifema, el recinto ferial situado en el término municipal de Madrid, y de otra, permanente, de 2,2 kilómetros, ubicada en la localidad vecina de Valdebebas, no lejos de la ciudad deportiva del Real Madrid.

El trazado se perfila espectacular, sobre todo gracias a una impresionante curva peraltada de 550 metros de longitud, llamada "la Monumental", con una inclinación de 24 grados, el máximo permitido por la Federación Internacional del Automóvil.

Aunque el grueso de la obra está terminada, las gradas temporales que acogerán hasta 98.000 espectadores y las zonas premium previstas para 20.000 personas aún no se han instalado, al igual que la mayoría de las vallas que aseguran el trazado.

Este martes, muchas máquinas de obra seguían trabajando, en particular para construir la mayor zona de aficionados del calendario, cerca de "la Monumental".

Madrid será la única capital europea en acoger un Gran Premio y el circuito estará ubicado a pocos minutos del aeropuerto y del centro de la ciudad, y conectado con las redes de metro y trenes de cercanías.

Los organizadores estiman que más del 80 % de los espectadores utilizarán el transporte público para llegar al recorrido y así reducir la huella de carbono de la carrera.

La capital española recuperará la Fórmula 1 tras 45 años de ausencia, con un último Gran Premio disputado en 1981 en el circuito del Jarama, a unos treinta kilómetros al norte de la ciudad.

El Madring acogerá el Gran Premio de España al menos durante las próximas diez temporadas, tras haber firmado un contrato de larga duración con la F1.