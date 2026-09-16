Madrid, México y São Paulo figuran en el calendario de F1 para 2027

España, México y Brasil volverán a contar con un Gran Premio en la temporada de Fórmula 1 de 2027, en la que habrá diez carreras esprint, según anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Entre los 24 Grandes Premios en 22 países previstos para la próxima temporada figuran asimismo las tradicionales citas de Mónaco, Silverstone o Monza.

Madrid, que acogió el pasado fin de semana su primer GP en cuatro décadas, repetirá del 10 al 12 de septiembre de 2027. México recibirá a la F1 del 29 al 31 de octubre, y Brasil lo hará una semana después, del 5 al 7 de noviembre de 2027.

A diferencia de las citas de México y de España, el circuito de Interlagos será escenario también de una carrera esprint.

Los test de pretemporada están programados en Baréin del 24 al 27 de febrero, antes de que la primera carrera tenga lugar en ese país del 12 al 14 de marzo, seguida por Arabia Saudita una semana más tarde.

La FIA confía en que esos eventos en el Golfo no sufran las perturbaciones experimentadas este año debido a las repercusiones de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.

El tramo europeo del calendario de 2027 incluye el regreso de Portugal en junio y Turquía en octubre, entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur.

La temporada concluirá del 10 al 12 de diciembre en Abu Dabi.

Países Bajos y Barcelona quedan fuera del calendario en 2027.

- Calendario del Mundial de F1 de 2027 (S indica carrera esprint):

Marzo 12-14, Baréin (S)

Marzo 19-21, Arabia Saudita (Yeda)

Abril 2-4, Australia (S) (Melbourne)

Abril 9-11, Japón (S) (Suzuka)

Abril 16-18, China (Shanghái)

Abril 30 Mayo-2 Junio, Miami

Mayo 21-23, Canadá (S) (Montreal)

Junio 4-6, Mónaco (S)

Junio 18-20, Portugal (Portimao)

Julio 2-4, Gran Bretaña (S) (Silverstone)

Julio 9-11, Austria (Spielberg)

Julio 23-25 , Bélgica (Spa-Francorchamps)

Julio 30-Agosto 1, Hungría (Budapest)

Septiembre 3-5, Italia (S) (Monza)

Septiembre 10-12, España (Madrid)

Septiembre 24-26, Azerbaiyán (Bakú)

Octubre 1-3, Turquía (Estambul)

Octubre 8-10, Singapur

Octubre 22-24, Estados Unidos (Austin)

Octubre 29-31, México (Ciudad de México)

Noviembre 5-7, Brasil (S) (Sao Paulo)

Noviembre 18-20, Las Vegas

Diciembre 3-5, Catar (S)

Diciembre 10-12, Abu Dabi (S)