Mahomes muestra los avances de su recuperación para próxima temporada de NFL

Patrick Mahomes, superestrella de la NFL y líder de los Kansas City Chiefs, publicó este miércoles un breve video en el que muestra los avances en la rehabilitación de su grave lesión de rodilla.

El mariscal de campo, de 30 años, aparece lanzando un pase en unas instalaciones bajo techo durante los escasos segundos que dura el video, que fue subido a su cuenta de Instagram.

"¡Día a día! ¡Se sintió genial poder lanzar la pelota hoy!", escribió Mahomes en la publicación.

El triple campeón de Super Bowl sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda el pasado diciembre.

El percance culminó una temporada de pesadilla para los Chiefs, que quedaron fuera de playoffs por primera vez desde 2018.

Con Mahomes al mando, Kansas City fundó después la última gran dinastía de la NFL con cinco presencias en las últimas siete finales de la liga de football americano.

El pasado enero, el quarterback expresó su confianza en estar listo para la próxima temporada, que arranca a principios de septiembre, en la que seguirá estando acompañado de su eterno socio Travis Kelce.

El veterano tight end, prometido de la cantante Taylor Swift, decidió alargar su carrera para sacar a los Chiefs del bache de la última campaña, en la que solo ganaron seis de sus 17 partidos.