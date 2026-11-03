Makkabi Fráncfort, el club deportivo judío donde los musulmanes son bienvenidos

En tiempos de confrontación y auge del antisemitismo, en Fráncfort existe un club deportivo fundado por judíos que apuesta por la diversidad, siendo bienvenidos los deportistas musulmanes y de cualquier confesión.

El Makkabi Fráncfort fue fundado en 1965 por la comunidad judía de la capital económica alemana y su nombre es un homenaje a los judíos macabeos que lucharon contra el Imperio seléucida y en sus camisetas luce la estrella de David.

Por eso, cuando los deportistas de este club polideportivo defienden los colores de la entidad, envían una señal fuerte en contra del aumento del antisemitismo en Alemania, dice a la AFP el presidente Alon Meyer.

"Es un club deportivo judío, creado para ofrecer un espacio seguro a nuestros conciudadanos judíos de Fráncfort y la región, para que puedan hacer deporte sin miedo", explicó Meyer.

"Pero a medida que hemos evolucionado, hemos empezado a utilizar el deporte como una forma de crear embajadores del bien. En nuestro club hay más musulmanes que judíos, y eso es importante destacarlo", añadió.

Alrededor del 90% de los 6.000 miembros del Makkabi no son judíos, pero todos han sufrido el antisemitismo.

"Cualquiera que lleve la estrella de David en el pecho es automáticamente percibido como judío y, por lo tanto, está expuesto a la hostilidad dirigida contra los judíos, incluso si es un musulmán devoto", lamentó Meyer.

"En el momento en que se ponen la camiseta, tienen que enfrentarse a eso y también, en cierta medida, implicarse en los debates sobre el racismo".

- Superar el pasado -

En junio la entidad inauguró unas instalaciones de 24.000 metros cuadrados, cuyo coste superó los 23 millones de dólares.

Curiosamente, el complejo fue diseñado por Albert Speer & Partner, un despacho de arquitectos fundado por Albert Speer Jr.

Su padre, del mismo nombre, fue el arquitecto favorito de Adolf Hitler y trabajó para el ministerio de Armamento durante la Segunda Guerra Mundial.

"No se puede responsabilizar a los hijos por lo que hicieron sus padres, más si afortunadamente han elegido otro camino, completamente distinto", dijo Meyer.

"Y Albert Speer Jr. lo ha hecho", añadió para dejar claro que el oscuro pasado está superado.

El complejo alberga edificios blancos y azules con la estrella de David, así como cristales antibalas y cámaras de vigilancia instalados en estrecha coordinación con las autoridades.

Los actos de vandalismo y los incidentes graves son poco frecuentes, según Meyer, pero se ha registrado un aumento notable tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás y la posterior ofensiva de Israel en Gaza.

"El antisemitismo se percibe claramente aquí en Alemania, también en Fráncfort, y es muy evidente", señaló Meyer.

"Pero en los lugares donde el Makkabi intenta lograr avances a través del deporte, la situación ha mejorado".

La entidad también cuenta con un memorial en el que los visitantes pueden experimentar el éxodo judío a través de las diferentes migraciones.

Y en octubre se inauguró una exposición consagrada a los deportistas alemanes de confesión judía, de sus éxitos deportivos a la persecución sufrida durante el nazismo.