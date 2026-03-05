Mánager de México pide más apoyo a la afición para el Clásico Mundial de Béisbol

Benjamín Gil, entrenador de la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol, pidió este jueves más apoyo en el torneo a su novena por parte de los aficionados mexicanos, cuyo país es principalmente principalmente futbolero.

El equipo mexicano ya logró una hazaña en 2023, cuando quedó semifinalista (tercer lugar), pero esperan ir por más este viernes en su debut ante Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, Texas, sur de Estados Unidos.

"Sabemos que el fútbol es el deporte que más se ve en México (...) Yo no le pido a la afición que deje de ver el fútbol, pero sí que le presten atención al béisbol, creo que tenemos de los mejores aficionados al deporte en el mundo, siguen a Checo Pérez [corredor mexicano de Fórmula Uno] a todos lados, y qué bueno que lo hacen", sostuvo Gil.

"Hace tres años, las expectativas desde afuera hacia nuestro equipo era ver cómo nos va", reconoció el entrenador en una conferencia de prensa en Houston, en referencia a que esa novena no tenía grandes nombres en las Ligas Mayores, excepto por su estrella Randy Arozarena.

Pero ahora, además del cubano nacionalizado, cuentan con el jardinero Jarren Durán (Medias Rojas de Boston), el receptor Alejandro Kirk (Azulejos de Toronto) y el jugador de cuadro Jonathan Aranda (Rays de Tampa Bay), todos ellos de Grandes Ligas.

"Somos un equipo que sí estamos para competir y pelear por el campeonato", aseguró.

"Ganar el Clásico Mundial sería un momento histórico para todo México (...) La importancia de ganar es lo primordial y lo que significa para el béisbol de México. Estamos totalmente enfocados en dar lo mejor de nosotros", agregó Gil.

Por su parte, Arozarena dijo sentirse feliz de representar a México y llegar al torneo "muy preparado mentalmente, con más experiencia para seguir apoyando al equipo, clasificar y pasar de ronda".

Contó que, desde que dejó Cuba en el 2015, México le abrió las puertas y se nacionalizó en 2022. "Tengo una hija mexicana, muchos amigos mexicanos", sostuvo el jardinero de los Marineros de Seattle.