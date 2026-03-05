¿Mantendrá Bielle-Biarrey su racha anotadora para dar a Francia el Seis Naciones?

Louis Bielle-Biarrey anotó un try por octavo partido en el Torneo Seis Naciones de rugby, un récord, en la última jornada contra Italia, y el XV del Gallo confía en su wing para ganar en Escocia y conquistar el ansiado título.

El velocísimo jugador del Burdeos abrió el camino del triunfo francés frente a la Italia de Gonzalo Quesada (33-8) con un try a los tres minutos de juego.

Fue el 24º try en 25 partidos internacionales con el XV del Gallo para el joven jugador de 22 años.

Con esa victoria, el equipo de Fabien Galthié mantiene el pleno de triunfos y es el único que puede aspirar al Grand Slam (ganar los cinco partidos).

Con 15 puntos, Francia conquistará el título del Seis Naciones si gana en Murrayfield a una Escocia que es segunda en la clasificación, a cuatro puntos de los Bleus, y si el viernes Irlanda no gana en Dublín a Gales, al que le quedan dos partidos para evitar la Cuchara de Madera, el premio simbólico atribuido al equipo que pierde sus cinco encuentros.

Pero incluso en el caso de victoria del XV del Trébol (9 puntos), a Francia le bastaría un triunfo bonificado en Edimburgo para ser campeón.

De llevarse el triunfo sin el punto del bonus y ganara Irlanda, Francia tendría que esperar a la última jornada, aunque dada la diferencia de puntos a favor (+89 por +6 de los irlandeses), tendría prácticamente el título en el bolsillo.

En cambio, si los Bleus pierden, todo quedaría abierto para la última jornada, con Francia, Escocia e incluso Irlanda (si gana a Gales), con posibilidades de título.

Ese partido que se disputará en Escocia estaba previsto que lo arbitrase el australiano Nic Berry, pero no ha podido viajar por las perturbaciones en el tráfico aéreo mundial que ha provocado la guerra en Oriente Medio y será sustituido por el georgiano Nika Amashukeli.

Italia, que el sábado recibirá a Inglaterra, tiene la ocasión de progresar en la clasificación frente a un XV de la Rosa decepcionante y cuyo seleccionador, Steve Borthwick, está cada vez más cuestionado, cuando apenas queda año y medio para el Mundial de Australia.

- Programa de la cuarta jornada del Torneo Seis Naciones de rugby:

Viernes:

(20H15 GMT) Irlanda - Gales

Sábado:

(14H10 GMT) Escocia - Francia

(16H40 GMT) Italia - Inglaterra

Clasificación: Pts J G E P pf pc dif Bon

1. Francia 15 3 3 0 0 123 34 89 3

2. Escocia 11 3 2 0 1 72 61 11 3

3. Irlanda 9 3 2 0 1 76 70 6 1

4. Inglaterra 5 3 1 0 2 89 80 9 1

5. Italia 5 3 1 0 2 39 68 -29 1

6. Gales 1 3 0 0 3 42 128 -86 1