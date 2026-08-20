Maracaná albergará la apertura y la final del Mundial femenino de 2027

El Maracaná embellecerá su historia como templo del fútbol: el estadio de Rio de Janeiro albergará la apertura y la final del Mundial femenino de 2027, el primero que se disputará en Sudamérica, anunció este jueves la FIFA.

El Estádio Jornalista Mário Filho, su nombre oficial, ya había sido anunciado en mayo de 2025 como la sede del último cotejo del certamen que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio próximos.

Pero el jueves fue anunciado que el emblemático recinto, con capacidad para 79.000 personas, le ganó el pulso por la inauguración a los coliseos de las otras siete sedes: Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza y Sao Paulo.

La elección convierte al Maracaná en el tercer estadio en acoger tanto una final del Mundial masculino como del femenino, después del sueco Rasunda de Solna (1958 y 1995), hoy ya demolido, y del estadounidense Rose Bowl de Pasadena (1994 y 1999), según la FIFA.

La casa del Flamengo y del Fluminense, dos tradicionales clubes de Brasil, albergó el juego por la corona en 2014 entre Alemania y Argentina, en la que los germanos se impusieron 1-0 sobre Lionel Messi y compañía.

Y ahora será testigo del juego en el que la bola echará a rodar en 2027, con la anfitriona Brasil como protagonista.

- "Equidad deportiva" -

En la primera Copa del Mundo femenina en Sudamérica se jugarán 64 partidos y participarán 32 selecciones, antes de la ampliación a 48 equipos prevista para la cita de 2031.

La única candidatura en liza, la conjunta entre Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, deberá ser confirmada en el otoño europeo por un Congreso extraordinario de la FIFA, todavía sin fecha.

"A la hora de elaborar el calendario de partidos, nos hemos esforzado por garantizar la equidad deportiva entre las 32 selecciones", aseguró el jueves Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA, citada en un comunicado.

Bareman hizo referencia a "las distancias entre las ciudades sede" en Brasil, un país de dimensiones continentales en el que los traslados entre las urbes mundialistas deberán hacerse en avión.

- Ecuador ya tiene rivales -

El jueves también se sorteó el torneo previo a la repesca para clasificar a la mayor cita del fútbol femenino.

Ecuador se enfrentará a los combinados de Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi.

El camino de la Tri arrancará con la disputa de esos tres duelos en noviembre y diciembre, en una sede centralizada en la que seis equipos pelearán por solo dos boletos al repechaje final.

Las otras dos selecciones en liza en esta ronda preliminar, en la que hay tres caminos diferentes, son Uzbekistán y Papúa Nueva Guinea.

En caso de obtener uno de los dos pases a la siguiente fase, Ecuador se jugaría su clasificación definitiva al Mundial en febrero, en la fase final del repechaje en la que Venezuela ya está clasificada.

La Vinotinto está exenta de esta ronda preliminar tras quedar tercera en la Liga de Naciones de Sudamérica, que terminó en junio.

Colombia, Argentina y la anfitriona Brasil tienen ya garantizada su presencia en la Copa del Mundo.