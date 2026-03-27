Marc Márquez, a por su primera victoria en el Mundial de 2026 de MotoGP

Todavía mermado por las secuelas de la lesión en el hombro derecho que sufrió en octubre, el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), buscará este fin de semana en Estados Unidos su primera victoria en 2026.

Obligado a abandonar por un pinchazo en la primera manga de la temporada, en Tailandia, el español de 33 años tuvo que conformarse con la cuarta plaza el pasado fin de semana en Brasil.

Aunque ganó la carrera esprint en Goiania y terminó segundo en esa prueba en Buriram tras haber recibido una sanción, el siete veces campeón de MotoGP tiene dificultades para recuperar sus sensaciones.

"Sobre la moto, tengo la sensación de tener un estilo de pilotaje muy extraño. No me siento como el año pasado, relajado, cómodo, en armonía con mi cuerpo. Estoy rígido, no estoy relajado, no juego (con la moto). Me pego unos sustos que no acabo de entender", explicó Márquez en Brasil.

"Estamos intentando ajustar el equilibrio de la moto... da la impresión de que este año me cuesta un poco más. Así que intentamos entender cómo sacar partido a mi estilo de conducción", añadió.

El Circuito de las Américas, en Austin (Texas), es uno de los favoritos del piloto catalán, donde ha ganado en siete ocasiones en la categoría reina, incluida la del año pasado, y eso podría ayudarle a estrenar su palmarés de 2026.

Márquez no debería reservarse este fin de semana, máxime cuando, después de esta cita en Texas, el paddock disfrutará de una pausa de casi tres semanas tras la postergación del GP de Catar.

Un parón bienvenido que podría ayudarle a volver a su mejor nivel físico.

- Bezzecchi en forma -

En el Circuito de las Américas, Márquez tendrá que enfrentarse de nuevo a una competencia muy afinada, en particular las Aprilia, que están arrasando desde el inicio del año.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) llega a Austin pletórico y como líder del Mundial tras imponerse en los dos primeros Grandes Premios del calendario.

Bezzecchi ha ganado incluso los cuatro últimos Grandes Premios y buscará el quinto triunfo consecutivo en Austin.

"Estoy contento de volver aquí. Es un circuito magnífico, aunque complicado y muy particular. El año pasado logramos un fin de semana bastante bueno pese a bastantes desafíos. Vamos a intentar seguir en esta línea y mantener nuestra determinación para continuar teniendo buenas actuaciones", explicó Bezzecchi.

Su compañero de equipo, el español Jorge Martín, logró el pasado fin de semana sus dos primeros podios con Aprilia tras una temporada 2025 lastrada por las lesiones.

Martín ocupa la segunda plaza del Mundial y también aspira a la victoria en Austin.

"Tengo muy buenas sensaciones después de las dos primeras carreras de la temporada y vamos a intentar confirmarlas. Estamos haciendo un buen trabajo, pero debemos mantener los pies en la tierra, sobre todo porque es un trazado muy particular", subrayó el madrileño.