Marc Márquez busca seguir victorioso en Gran Premio de MotoGP de Argentina

Tras un año de ausencia, el paddock de MotoGP regresa a Argentina de viernes a domingo para el segundo Gran Premio de 2025, donde el español Marc Márquez (Ducati) intentará prolongar su brillante comienzo de temporada en Tailandia.

El seis veces campeón del mundo de MotoGP, que ganó el sprint y el Gran Premio en el circuito de Buriram en su debut con el equipo Ducati hace dos semanas, volverá a ser el favorito en Termas de Río Hondo, una pequeña ciudad balnearia situada a más de 1.100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.

"Estoy muy contento de volver a Argentina, a un circuito que me encanta y donde he sido muy rápido en el pasado. Tuvimos un fin de semana casi perfecto en Tailandia y eso me ha motivado aún más, así que estoy deseando salir a la pista", dijo el catalán.

Márquez, que ya ha ganado tres veces en Termas de Río Hondo (en 2014, 2016 y 2019), querrá sumar nuevos puntos tras su demostración en la primera cita de la temporada, donde derrotó notablemente a su compañero del equipo oficial Ducati y doble campeón del mundo (2022, 2023), el piloto turinés Francesco Bagnaia.

"Es un circuito muy rápido que le sienta de maravilla a la Ducati. No fue un fin de semana fácil en Tailandia, pero fuimos rápidos y fuertes para asegurarnos dos terceros puestos. Aún tenemos que mejorar varios aspectos para ser aún más competitivos", explicó 'Pecco' Bagnaia.

- El campeón del mundo ausente -

En ausencia del vigente campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia), que no se ha recuperado del todo de una operación en la mano izquierda y que ya tuvo que perderse la primera de las 22 pruebas de la temporada, su compatriota Álex Márquez (Ducati-Gresini), hermano de Marc, podría jugar un papel de aguafiestas.

"Es difícil verlo desde casa. Lo seguiré de cerca (el GP de Argentina) este fin de semana. Estoy animando a Aprilia; espero que mejoren un poco y se acerquen al podio", dijo Martín, de 27 años, que se lesionó durante los tests de pretemporada en Sepang (Malasia) y tuvo que ser operado a principios de febrero .

En el último Gran Premio disputado en el Autódromo Termas de Rio Hondo, en abril de 2023, Álex Márquez partió desde la pole position y todavía parece capaz de desafiar la supremacía del equipo oficial Ducati.

"Sigo pensando que estamos un paso por detrás de Marc y Pecco, así que tenemos que intentar dar ese paso", declaró a la web de MotoGP Alex Márquez, que pilota la Ducati 2024, a diferencia de su hermano y Bagnaia.

Por su lado, el campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo (Yamaha), que tuvo serias dificultades en Buriram (donde fue duodécimo), querrá volver a la pista en un circuito que nunca le ha dado éxito.