Marc Márquez confirma su resurrección con victoria en Hungría

Fin de semana perfecto para Marc Márquez: el piloto catalán de Ducati ganó este domingo la carrera principal del Gran Premio de Hungría de MotoGP, un día después de haberse llevado también el triunfo en la carrera esprint.

Aprovechó así para recortar unos puntos importantes en la general del Mundial respecto a los tres primeros clasificados, que se fueron al asfalto poco después de arrancar.

Márquez, que ya fue el gran dominador el año pasado en el circuito de Balaton Park, consiguió además su victoria número 100 -teniendo en cuenta todas las categorías-, dominando un podio este domingo en el que su compatriota Pedro Acosta (KTM) fue segundo y el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) tercero.

Es un gran éxito para Márquez, que demostró una vez más su capacidad para resurgir de sus cenizas, teniendo en cuenta que hace un mes sufrió una violenta caída en Le Mans (Francia), que le obligó a pasar por quirófano para una doble intervención (pie y hombro derechos).

El catalán abandona este circuito situado al sudoeste de Budapest con pleno de puntos, al contrario que los tres primeros del campeonato del mundo, que se fueron al suelo en la primera curva: Jorge Martín (Aprilia, segundo del Mundial) falló en la frenada y envió al suelo a Marco Bezzecchi (1º, Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (3º, Ducati), así como el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse, 5º).

- A 72 puntos -

El resultado de esta carambola es que Marc Márquez, que tenía 102 puntos de retraso respecto al líder Bezzecchi, reduce de golpe a 72 esa desventaja y es quinto.

Bezzechi suma 180 puntos, veinte más que Jorge Martín (160) y 42 más que Di Giannantonio (138), mientras que Acosta es cuarto, ahora a 48 puntos del primer lugar.

Marc Márquez salió desde la pole position y tuvo un buen arranque, lo que le permitió evitar el caos que se iba a producir justo detrás.

Acosta llegó a ponerse primero en la segunda vuelta, aprovechando sus gomas blandas, pero el experimentado piloto de Cervera, que optó por neumáticos medium, supo esperar su momento y recuperó el primer lugar en la decimoquinta de las veintiséis vueltas.

- Acosta seguirá esperando -

A partir de ahí pudo gestionar bien su ventaja y ya no se vio inquietado más por Acosta, que se convierte en el piloto con más podios (13) sin haber conseguido hasta el momento una victoria en la MotoGP.

Márquez, que este año venció en tres carreras esprint, no ganaba la carrera principal de un Gran Premio desde su éxito en Misano (Italia) en septiembre del año pasado.

La MotoGP seguirá en Europa Central en su próxima cita, que será el fin de semana del 19 al 21 de junio en el emblemático circuito de Brno, en la República Checa.