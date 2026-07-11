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Marc Márquez gana carrera esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP

Marc Márquez gana carrera esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP
El piloto español de MotoGP Marc Márquez conduce su Ducati durante la carrera esprint del Gran Premio de Alemania, el 11 de julio de 2026 en el circuito Sachsenring, en el este de Alemania Ronny HARTMANN
AFP
11 de julio de 2026

El español Marc Márquez (Ducati) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP este sábado, en el circuito Sachsenring.

Desde la pole position, el vigente campeón del mundo lideró la carrera de principio a fin, para imponerse a su hermano Álex Márquez (Gresini) y al italiano Fabio Di Giannantonio (VR46), en un podio 100% Ducati.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) terminó en cuarta posición por delante de su compañero, el español Raúl Fernández.

El también español Jorge Martín (Aprilia), líder del campeonato, terminó en sexta posición.

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el español Pedro Acosta (KTM) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha) completaron las nueve primeras posiciones de la carrera esprint, sinónimo de puntos.

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