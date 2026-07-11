Marc Márquez gana carrera esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP

El español Marc Márquez (Ducati) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP este sábado, en el circuito Sachsenring.

Desde la pole position, el vigente campeón del mundo lideró la carrera de principio a fin, para imponerse a su hermano Álex Márquez (Gresini) y al italiano Fabio Di Giannantonio (VR46), en un podio 100% Ducati.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) terminó en cuarta posición por delante de su compañero, el español Raúl Fernández.

El también español Jorge Martín (Aprilia), líder del campeonato, terminó en sexta posición.

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el español Pedro Acosta (KTM) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha) completaron las nueve primeras posiciones de la carrera esprint, sinónimo de puntos.