Marc Márquez llega al GP de Francia dispuesto a recuperar su dominio

Dos semanas después de su caída en España, el seis veces campeón del mundo español Marc Márquez (Ducati) tratará de volver a lo más alto este fin de semana en el Gran Premio de Francia en Le Mans, donde el local Fabio Quartararo (Yamaha) intentará confirmar su inesperado podio logrado en Jerez.

En el circuito andaluz, el mayor de los hermanos Márquez, prácticamente intocable desde el inicio de la temporada con cinco victorias en esprint y tres en Grandes Premios, se dejó el liderato del Mundial, que pasó a su hermano Álex (Ducati-Gresini).

"No siento ninguna diferencia, mi vida es igual. Una victoria no puede cambiar la personalidad. Soy líder del campeonato del mundo pero, como de costumbre, lo importante es seguir concentrado y sacar lo máximo de la moto", explicó Álex Márquez.

Este último logró hace dos semanas su primera victoria en MotoGP, y cuenta ahora con un punto de ventaja sobre su hermano y 20 sobre el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) antes de lanzar las hostilidades en Francia.

Se espera que Marc Márquez vuelva a la carga este fin de semana, sin abandonar la toma de riesgos, marca de la casa.

"Es la temporada en la que estoy cometiendo menos errores. Pero los dos que he hecho me han costado muy caros porque han sido en Grandes Premios. Eso a pesa de que me siento muy confiado en la moto, así que voy a seguir empujando y el objetivo será estar en el podio en la carrera del domingo", declaró el catalán de 32 años.

Como viene siendo la tónica desde el inicio de temporada, se espera un duelo fraticida entre los Márquez, con Bagnaia como árbitro... y quizás asome de nuevo el excampeón del mundo francés Fabio Quartararo.

- ¿Asistencia récord? -

Tras dar la sorpresa con la 'pole position' y la segunda posición en Jerez, el nativo de Niza podría buscar meterse en la pelea por el podio en el Gran Premio de su país, para hacer felices a las decenas de miles de aficionados que se espera acudan al circuito Bugatti.

Luego de la afluencia récord de 298.000 espectadores en 2024, se espera que este fin de semana se supere la barra de los 300.000.

"No nos esperábamos lograr la 'pole' en Jerez, pero no por haber logrado eso podremos pelear por los podios todos los fines de semana. Habrá que ver donde estamos el viernes", explicó Quartararo, que utilizará un nuevo motor probado con éxito en Andalucía a principios de la semana pasada.

"Siempre es especial venir aquí. Al contrario que los pilotos españoles, que tienen cuatro Grandes Premios, nosotros solo tenemos una carrera 'en casa' y hay que aprovechar. Eso provoca más presión como piloto pero es uno de los mejores lugares para sentirla", añadió el piloto de 26 años.

El otro francés de la parrilla, Johann Zarco (Honda-LCR), también llega con confianza a este Gran Premio, luego de un buen inicio de temporada. Si bien en Jerez logró una discreta 11ª posición, el veterano de 34 años ocupa la séptima posición del campeonato.

"Los ensayos en Jerez el día después del Gran Premio me han permitido recuperar la confianza. Espero seguir aprendiendo de la moto y progresando este fin de semana delante de los súperaficionados que nos empujan", explicó el piloto nacido en Aviñón.

El jueves, Zarco logró un "primer podio" al terminar tercero en una vuelta a contrarreloj al circuito... ¡en bicicleta! La victoria fue para el español Maverick Viñales (KTM-Tech3), mientras que la segunda vuelta, disputada en pelotón por los pilotos que participaron en la contrarreloj, fue ganada al esprint por Marc Márquez, bajo la atenta mirada del legendario ciclista británico Mark Cavendish, que corrió junto a ellos.