El español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) ganó este domingo el Gran Premio de Valencia de MotoGP, último de la temporada, en el que el campeón del mundo Marc Márquez puso punto final a su carrera con un segundo puesto.

Márquez (Ducati), que anunció el viernes su despedida de la competición, entró en meta por delante de Pedro Acosta y el italiano Marco Bezzecchi, que se aseguró el subcampeonato del mundial de MotoGP.

El español Jorge Martín se subirá al tercer cajón del podio del Mundial de la categoría reina del motociclismo tras acabar por detrás de Bezzecchi en la carrera.

Marc Márquez, que se aseguró matemáticamente su octavo título de MotoGP el pasado fin de semana en Portugal, se mostró emocionado tras la carrera.

"Casi ganamos", bromeó Márquez con los aficionados que coreaban su nombre ondeando banderas españolas.

"Simplemente agradeceros todo el apoyo, la moto la voy a echar de menos, pero siempre la puedo usar, esto (dijo señalando a los aficionados) ya no lo podré vivir, así que muchas gracias", dijo Márquez, al borde las lágrimas.

El campeón español corrió bajo la mirada de su hermano Alex Márquez, que por la mañana tuvo que acudir a un hospital para ser tratado de un broncoespasmo.

"Haciéndonos soñar hasta el final", dijo Alex Márquez a DAZN.

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