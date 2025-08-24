Marc Márquez se impone en el Gran Premio de Hungría de MotoGP

El piloto español Marc Márquez (Ducati) sumó este domingo en el Gran Premio de Hungría de MotoGP su séptima victoria consecutiva, una racha aplastante que lo acerca todavía más al séptimo título mundial de su palmarés.

Estas siete victorias han ido acompañadas de triunfos también en las esprint de los sábados, una regularidad en lo alto que le permiten distanciarse en el campeonato a 175 puntos de su hermano menor Álex Márquez (Ducati-Gresini), que quedó 14º este domingo, y a 227 de su compañero Francesco Bagnaia (Ducati), 9º en el circuito Balaton Park.

El español Pedro Acosta (KTM), segundo, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero, completaron el podio.

Por su parte, el vigente campeón del mundo, Jorge Martín (Aprilia), que partía 16º, terminó 4º, logrando así su mejor resultado en una temporada marcada por las lesiones.