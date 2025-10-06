Marc Márquez se perderá dos carreras por una fractura en un hombro

El siete veces campeón mundial de MotoGP Marc Márquez, que se cayó el domingo en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia, sufre una fractura en el hombro derecho que le obligará a perderse las dos próximas carreras, informó su equipo este lunes.

El piloto español de Ducati fue trasladado a Madrid tras su caída, al ser desequilibrado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Los exámenes en el hospital revelaron "una fractura en la base del proceso coracoideo y una lesión de ligamento en su hombro derecho", indicó su equipo en un comunicado donde también descartó cualquier relación con su anterior lesión en ese mismo hombro.

Márquez, de 32 años, no sufre un desplazamiento significativo de los huesos por lo que no tendrá que ser operado.

Los médicos optaron por "un plan de tratamiento conservador, que implica reposo e inmovilización del hombro afectado hasta su completa recuperación".

El español, que recuperó su corona mundial el fin de semana anterior en Japón, no participará en los próximos Grandes Premios de Australia y Malasia.

"Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar el tiempo de recuperación", declaró Márquez.

"Mi objetivo es regresar antes del final de la temporada, pero sin apresurar las cosas, dependiendo de las recomendaciones de los médicos. Mis objetivos personales y los del equipo han sido alcanzados, así que, ahora, la prioridad es recuperarme correctamente y volver al 100%", añadió.

El piloto será evaluado semanalmente y retomará la competición en función de sus progresos.

Marc Márquez se había lesionado ese mismo hombro al comienzo de la temporada 2020 y tuvo que perderse el resto de la campaña para someterse a varias operaciones. No empezó a recuperar su nivel hasta la segunda parte del curso 2024.