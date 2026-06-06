Marc Márquez sobrevuela la carrera esprint en Hungría

El campeón mundial español Marc Márquez se reencontró con el triunfo imponiéndose con autoridad en la carrera esprint del Gran Premio de Hungría, octava cita de las veintidós del Mundial de MotoGP, este sábado en el circuito de Balaton Park (4,08 km).

Márquez tuvo un día perfecto, en el que empezó dominando la sesión de clasificación, lo que le dio la pole position tanto para la carrera esprint como para el Gran Premio del domingo.

En la carrera esprint no se vio en ningún momento en apuros ante sus perseguidores, entre los cuales el español Pedro Acosta (KTM), que el viernes dominó los ensayos clasificatorios y terminó en segunda posición.

Tercero de la carrera fue el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder de la general del Mundial de MotoGP.

La victoria de Marc Márquez tiene un mérito especialmente importante teniendo en cuenta que el veterano piloto catalán de 33 años, siete veces campeón mundial de la categoría reina, sufrió hace un mes una violenta caída en Le Mans (Francia) que le hizo pasar por quirófano para una doble intervención, en el pie y el hombro derechos.

El mayor de los hermanos Márquez no ganaba una carrera, esprint o la principal de un Gran Premio, desde el pasado septiembre en Misano.

"El viernes (en los ensayos) estuve intentando conservar energía. Esta mañana (en la sesión de clasificación) quería conseguir estar en la primera línea y en la carrera esprint mi idea ir al máximo mientras me sintiera fresco y sobrevivir hasta el final. La estrategia ha funcionado por lo tanto mejor de lo que había previsto. La de mañana será una carrera más larga, así que ya veremos", declaró Márquez al micrófono de los organizadores.

- Bezzecchi distancia a Martín -

Pedro Acosta, segundo en la sesión de clasificación y segundo en la carrera, mostró su admiración por su compatriota.

"El ritmo de Marc ha sido, simplemente, increíble desde la salida. He intentando alcanzarle, sin conseguirlo, pero tengo que estar contento con este resultado. Aspiramos al podio y tendré que mejorar mañana para ello", estimó el piloto murciano.

Bezzecchi y su Aprilia salen también reforzados de la carrera esprint (13 vueltas).

El líder italiano tuvo una salida excepcional, que le permitió adelantar del sexto al tercer puesto, y pudo mantener esa posición pese a los ataques del resto.

El español Jorge Martín (Aprilia), segundo de la general detrás de "Bez", fue sexto y en la general ve ampliarse de 17 a 20 puntos su desventaja respecto al líder italiano, antes de la carrera principal del domingo en Balaton Park, donde espera tomarse la revancha.